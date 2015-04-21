В ДТП за год «пострадали» 87 придорожных фонарей

Придорожные фонари восстанавливаются после ДТП быстро и за счет бюджета, но по итогам оплатить их должен виновник происшествия. Работа в этом направлении налажена, но требует времени. Таким образом, «46 граждан осудили, с остальными процессы продолжаются. Получили мы 1 млн 14 тысяч рублей. Но не всегда суды в полной мере утверждают обозначенную сумму, и есть случаи, когда виновник ДТП скрывается», — пояснил Смолин и добавил, что по поводу вандализма — разбивания уличных фонарей и так далее — наказанных нет, так как «никого еще не поймали с рогаткой».