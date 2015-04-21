В ДТП за год «пострадали» 87 придорожных фонарей

Целая графа бюджетных затрат в Тюмени выделена на восстановление опор освещения после дорожно-транспортных происшествий. В прошлом году их было сбито 87. Об этом сегодня на заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ Тюменской городской Думы директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Виктор Смолин.
Он доложил, что в прошлом году на организацию наружного освещения города Тюмени было направлено 253 млн рублей, в том числе 1 млн 140 тысяч — областной бюджет. Расходование распределилось так: на обеспечение электроэнергией сетей наружного освещения города Тюмени — 86,6 млн; техобслуживание и текущий ремонт объектов наружного освещения города — 63 млн; технадзох за текущим ремонтом и техобслуживанием сетей освещения — 3,6 млн; разработка проектной документации на капитальный ремонт объектов наружного освещения (протяженностью 16,9 км) — 2,3 млн рублей; капремонт объектов наружного освещения, в том числе на межквартальных проездах (28,29 км) — 71 млн рублей; ремонт объектов наружного освещения (14,52 км) — 24 млн рублей; монтаж и демонтаж опор наружного освещения — 2,4 млн. Последняя сумма, «в основном, уходит на опоры, сбитые в результате ДТП. Таких опор в прошлом году было сбито 87 — эта цифра средняя годовая», — сказал чиновник.
Придорожные фонари восстанавливаются после ДТП быстро и за счет бюджета, но по итогам оплатить их должен виновник происшествия. Работа в этом направлении налажена, но требует времени. Таким образом, «46 граждан осудили, с остальными процессы продолжаются. Получили мы 1 млн 14 тысяч рублей. Но не всегда суды в полной мере утверждают обозначенную сумму, и есть случаи, когда виновник ДТП скрывается», — пояснил Смолин и добавил, что по поводу вандализма — разбивания уличных фонарей и так далее — наказанных нет, так как «никого еще не поймали с рогаткой».
В текущем году на комплекс мероприятий по освещению города предусмотрено 174 млн рублей. На замену опор — 1 млн рублей.