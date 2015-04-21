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Тюменцы обменяются уже не нужными, но интересными книгами

21 апреля 2015, 12:41
Первый в этом году Книжный обменник откроется в Тюмени 25 апреля. В этом сезоне проекту исполнится 10 лет.
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Тюмень

Впервые обменяться хорошими, но ненужными книгами горожане смогли в 2006 году. С тех пор неизменными остаются место встречи — на Малыгина, 51, и стоимость входного билета для взрослых — 10 рублей, сообщают организаторы. Дети обмениваются книгами бесплатно. А в честь 10-летия проекта еще и получат за прочитанный наизусть стишок подарок от книжной феи.

Книжный обменник традиционно будет работать с 12 до 15 часов. Любители блошиных рынков и Ресторанного дня смогут бесплатно поторговать на маркете еды и hand-made, который разместится по соседству. Для этого организаторы Книжного обменника рекомендуют участникам импровизированной барахолки принести свои столики.

Общегородской Книжный обменник помимо последней субботы апреля откроется ещё дважды — 4 июля и 5 сентября.

#Новости#Тюмень#Книжный обменник#Ирина#Культура
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