Тюменцы обменяются уже не нужными, но интересными книгами

Впервые обменяться хорошими, но ненужными книгами горожане смогли в 2006 году. С тех пор неизменными остаются место встречи — на Малыгина, 51, и стоимость входного билета для взрослых — 10 рублей, сообщают организаторы. Дети обмениваются книгами бесплатно. А в честь 10-летия проекта еще и получат за прочитанный наизусть стишок подарок от книжной феи.
Книжный обменник традиционно будет работать с 12 до 15 часов. Любители блошиных рынков и Ресторанного дня смогут бесплатно поторговать на маркете еды и hand-made, который разместится по соседству. Для этого организаторы Книжного обменника рекомендуют участникам импровизированной барахолки принести свои столики.
Общегородской Книжный обменник помимо последней субботы апреля откроется ещё дважды — 4 июля и 5 сентября.