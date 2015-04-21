Тюменцы обменяются уже не нужными, но интересными книгами

Впервые обменяться хорошими, но ненужными книгами горожане смогли в 2006 году. С тех пор неизменными остаются место встречи — на Малыгина, 51, и стоимость входного билета для взрослых — 10 рублей, сообщают организаторы. Дети обмениваются книгами бесплатно. А в честь 10-летия проекта еще и получат за прочитанный наизусть стишок подарок от книжной феи.