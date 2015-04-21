«Тюмень» сыграет в Новосибирске

Сезон новосибирская команда начала не очень удачно, однако, после прихода на пост тренера в октябре Андрея Гордеева, ситуация изменилась. Сейчас «Сибирь» закрепилась в десятке лидеров на девятом месте сразу перед «Тюменью». В 15 проведенных матчах новосибирцы уступили лишь трижды, при этом восемь последних игр провели без поражений.
К слову, первая игра с «Тюменью» в рамках 13-го тура завершилась для новосибирской команды поражением — 1:4. Пока у клуба в активе отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 29 против 36. В пассиве команды семь игр с разницей два мяча и более.
«Тюмень» имеет в этом сезоне 11 поражений, однако, всего две встречи проиграла с крупным счетом. Недавний разгром «Сахалина» со счетом 5:1 обеспечил команде положительную разницу мячей: 35 против 32.