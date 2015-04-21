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«Тюмень» сыграет в Новосибирске

21 апреля 2015, 17:46
Очередной матч первенства Футбольной национальной лиги пройдет для ФК «Тюмень» на чужом поле. В 29-й игре сезона, 25 апреля, команда встретится в Новосибирске с местной «Сибирью», сообщает АСН «Тюменская арена».

Сезон новосибирская команда начала не очень удачно, однако, после прихода на пост тренера в октябре Андрея Гордеева, ситуация изменилась. Сейчас «Сибирь» закрепилась в десятке лидеров на девятом месте сразу перед «Тюменью». В 15 проведенных матчах новосибирцы уступили лишь трижды, при этом восемь последних игр провели без поражений.

К слову, первая игра с «Тюменью» в рамках 13-го тура завершилась для новосибирской команды поражением — 1:4. Пока у клуба в активе отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 29 против 36. В пассиве команды семь игр с разницей два мяча и более.

«Тюмень» имеет в этом сезоне 11 поражений, однако, всего две встречи проиграла с крупным счетом. Недавний разгром «Сахалина» со счетом 5:1 обеспечил команде положительную разницу мячей: 35 против 32.

#Новости#Первенство ФНЛ#ФК Тюмень#Алексей#Спорт
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