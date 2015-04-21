«Тюмень» сыграет в Новосибирске

Сезон новосибирская команда начала не очень удачно, однако, после прихода на пост тренера в октябре Андрея Гордеева, ситуация изменилась. Сейчас «Сибирь» закрепилась в десятке лидеров на девятом месте сразу перед «Тюменью». В 15 проведенных матчах новосибирцы уступили лишь трижды, при этом восемь последних игр провели без поражений.