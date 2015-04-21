Разозлился на гостя, избил его до смерти и спрятал тело в лесу

В Тюменской области раскрыто убийство мужчины. Как оказалось, его до смерти избил собутыльник. Сейчас обвиняемый находится под стражей.
11 апреля 2015 года в лесном массиве, расположенном вблизи деревни Головино Тюменского района, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти — переломом костей лицевого черепа. По данному факту возбудили уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Личность мужчины была установлена, а в результате оперативно-следственных действий следователи вышли на предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый 35-летний житель Богандинского. По предварительным данным, 10 апреля обвиняемый вместе с потерпевшим, который пришел к нему в гости, распивали спиртные напитки.
«Во время застолья между ними возникла ссора из-за оскорбительных высказываний гостя в адрес хозяина дома и его супруги, которая к тому времени уже спала. Разозлившись на гостя, обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов. Тот упал на пол, но хозяин продолжил бить его ногами по голове. Обнаружив, что гость перестал подавать признаки жизни, злоумышленник погрузил тело в кузов автомобиля „Газель“ и вывез его в лес. Вернувшись домой, мужчина переоделся, а свою прежнюю одежду спрятал, скрыв следы преступления», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Там отметили, что в ходе обысков спрятанная одежда была изъята. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.