Разозлился на гостя, избил его до смерти и спрятал тело в лесу

«Во время застолья между ними возникла ссора из-за оскорбительных высказываний гостя в адрес хозяина дома и его супруги, которая к тому времени уже спала. Разозлившись на гостя, обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов. Тот упал на пол, но хозяин продолжил бить его ногами по голове. Обнаружив, что гость перестал подавать признаки жизни, злоумышленник погрузил тело в кузов автомобиля „Газель“ и вывез его в лес. Вернувшись домой, мужчина переоделся, а свою прежнюю одежду спрятал, скрыв следы преступления», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.