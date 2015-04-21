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Любителя махать кулаками задержали в квартире побитого друга

21 апреля 2015, 10:09
В Тюмени участник очередного пьяного конфликта оказался в больнице с тяжкими телесными повреждениями. Его обидчика быстро задержали — он даже не пытался скрыться.
Сюжет
Тюмень

О побитом 37-летнем мужчине, доставленном в больницу, медики сообщили в отдел полиции № 6. Экипаж группы немедленного реагирования задержал подозреваемого на месте происшествия. 26-летний безработный тюменец, который ранее уже был судим, по-прежнему находился в квартире потерпевшего.

«Оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Ссора возникла на почве употребления спиртного в ходе разговора между приятелями», — пояснили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Сотрудники полиции напоминают о том, что зачастую в состоянии алкогольного опьянения люди не осознают, что могут травмировать друг друга. Ваше добрососедское вмешательство сможет спасти чью-то жизнь. Если вы знаете, что где-то регулярно проходят подобные «празднества» — обратитесь на телефон «доверия» УМВД России по г. Тюмени 799–855.

#Новости#Тюмень#УМВД России по г. Тюмени#Тяжкий вред здоровью#Таня#Происшествия
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