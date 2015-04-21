Любителя махать кулаками задержали в квартире побитого друга

О побитом 37-летнем мужчине, доставленном в больницу, медики сообщили в отдел полиции № 6. Экипаж группы немедленного реагирования задержал подозреваемого на месте происшествия. 26-летний безработный тюменец, который ранее уже был судим, по-прежнему находился в квартире потерпевшего.
«Оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Ссора возникла на почве употребления спиртного в ходе разговора между приятелями», — пояснили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Сотрудники полиции напоминают о том, что зачастую в состоянии алкогольного опьянения люди не осознают, что могут травмировать друг друга. Ваше добрососедское вмешательство сможет спасти чью-то жизнь. Если вы знаете, что где-то регулярно проходят подобные «празднества» — обратитесь на телефон «доверия» УМВД России по г. Тюмени 799–855.