Любителя махать кулаками задержали в квартире побитого друга

Сотрудники полиции напоминают о том, что зачастую в состоянии алкогольного опьянения люди не осознают, что могут травмировать друг друга. Ваше добрососедское вмешательство сможет спасти чью-то жизнь. Если вы знаете, что где-то регулярно проходят подобные «празднества» — обратитесь на телефон «доверия» УМВД России по г. Тюмени 799–855.