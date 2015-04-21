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Ликвидируй пробелы в иммунитете — сделай прививку

21 апреля 2015, 15:21
Десятая Европейская неделя иммунизации стартует в Тюменской области. Она продлится до 25 апреля, ее лозунг — ликвидировать пробелы в вакцинопрофилактике.
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Тюмень

Как рассказала на пресс-конференции начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Тюменской области Ольга Дубинина, эта неделя направлена на информированность населения о пользе вакцинопрофилактики. Ее цель — сохранение здоровья и улучшение качества и продолжительности жизни населения, потому что вакцинопрофилактика — это один их основных инструментов сохранения здоровья населения.

«Вакцинопрофилактика — один из доступных методов и средств сохранения здоровья. Иммунизация позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти от инфекционных болезней в мире», — отметила Ольга Дубинина.

Благодаря прививкам в глобальном масштабе ликвидирована натуральная оспа, большинство стран являются территориями свободными от полиомиелита, значительно снизилась заболеваемость корью, краснухой, гепатитом В и другими инфекциями. В Тюменской области с 2004 года не регистрируется заболеваемость дифтерией, долгие годы столбняком. В регионе снижена заболеваемость гепатитом А только благодаря тому, что проводятся прививки за счет областного бюджета.

«В результате того, что значительно снизилась заболеваемость инфекциями, управляемыми средствами вакцинации, у многих людей возникает мнение, что не надо прививаться против инфекций, которыми в окружении не болеют. Но как только снизится количество прививок против инфекции, например дифтерии, то сразу же снизится коллективный иммунитет, то есть будет больше людей неиммунных, и возрастет риск возникновения инфекционных заболеваний. Например, как известно мать передает свой иммунитет ребенку, если женщина не привита, то ребенок рождается неиммунным. К тому же у нас в области высокая миграция, люди путешествуют по всему миру, к приезжают граждане из других стран — это все повышает риск завоза инфекционных заболеваний. Каждый человек должен относиться ответственно к своему здоровью и здоровью своих детей», — отметила Ольга Дубинина.

Фото: novved.ru

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