Ликвидируй пробелы в иммунитете — сделай прививку

«В результате того, что значительно снизилась заболеваемость инфекциями, управляемыми средствами вакцинации, у многих людей возникает мнение, что не надо прививаться против инфекций, которыми в окружении не болеют. Но как только снизится количество прививок против инфекции, например дифтерии, то сразу же снизится коллективный иммунитет, то есть будет больше людей неиммунных, и возрастет риск возникновения инфекционных заболеваний. Например, как известно мать передает свой иммунитет ребенку, если женщина не привита, то ребенок рождается неиммунным. К тому же у нас в области высокая миграция, люди путешествуют по всему миру, к приезжают граждане из других стран — это все повышает риск завоза инфекционных заболеваний. Каждый человек должен относиться ответственно к своему здоровью и здоровью своих детей», — отметила Ольга Дубинина.