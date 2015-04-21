Константин Бекрев: Больше крутите головой и делайте свои выводы

Однако случилось то, что случилось… То ли не совсем удачная организация и промоушн концерта, то ли инертность тюменских зрителей, которая, похоже, скоро войдёт в поговорку — но вечера так и не состоялось. Долгое ожидание музыкантов возле клуба, отсутствие хоть какого-то намёка на движение, многочисленные «проволочки»…
В итоге интервью с Константином Бекревым у нас состоялось перед его отъездом. Не стоит думать, что оно было скучным и пресным — напротив, музыкант настолько честно и искренне отвечал на все вопросы, что слушать его было сплошным удовольствием. Так что дарим этот разговор всем тем, кто так и не увидел творческий вечер — с надеждой на следующий приезд.
Здравствуйте, Константин! Почему именно сейчас у вас возникла идея своеобразного акустического турне?
— Идея возникла сама собой. Сейчас нет ни одной группы, которая исполняла бы мои песни вживую, и я могу показать себя публике только в формате собственного творческого вечера. Поэтому идея назрела сама собой: я хочу и могу выступать только в таком формате.
Москва, как и любая другая столица, имеет наибольшие возможности для реализации музыкальных талантов, поскольку там больше рабочих мест, больше площадок, больше студий для записи музыки.
В одном интервью вы сказали, что не планируете исполнять новые песни сольно, предпочитая делать это в рамках какого-либо коллектива. И упор в сольном выступлении сделан на творчество в рамках ваших бывших коллективов «Мир Огня» и «Индия». Вы предпочитаете выдерживать свои песни, как хорошее вино?
— Да, я не очень люблю исполнять песни. Точнее, не то, чтобы исполнять, а презентовать их просто под гитару. Они создаются мной в формате группы: с барабанами, гитарами, с готовой аранжировкой, соответствующей песне в моём формате. Поэтому презентовать нужно именно в таком формате, а когда публика её приняла, можно играть её как угодно, хоть под гитару. Я в этом плане очень ограниченный, и у меня имеется только одна новая песня, написанная за последние полгода, потому, что она написана именно под акустику и вполне логично её именно так представлять. Песни, которые я исполняю — это, в основном, песни из предыдущих коллективов, Но и, кстати, песни, которые были написаны мной за 17 лет и которые преимущественно никогда не исполнялись ни в «Мире Огня», ни где-то ещё.
Группа «Мир Огня» является славной продолжательницей творческого пути арт-роковой плеяды 70-80-х годов как в музыке, так и в текстах, потому вас можно назвать некими интеллектуалами от рока. У нас в России вообще принято считать рок-музыку неким высоким искусством. Такое мнение оправдано?
— Спасибо, очень приятно. Мы к этому стремились. Хорошо, что вы именно это увидели — нам удалось показать именно этот стиль, который мы старались выразить в рамках группы «Мир Огня». На мой взгляд, такое мнение о рок-музыке в России — и плюс, и минус. Плюс: высокое искусство в нашем понимании сродни высокой поэзии, то есть поэзии вообще с чётким, ясным посылом для большого количества людей, не песни ни о чём. Особенно русский рок у нас так называют. А минус в том, что всё остальное, что касается музыки, шоу на концертах, качества записи, отодвигается в основном на второй план. И это минус в современных условиях, поскольку современный мир сейчас заставляет все аспекты музыки — и песен, и текстов — держать на одном уровне. А это у нас пока страдает.
Я для себя считаю, что надо перечёркивать все достижения и уезжать в другой город: хоть в Питер, хоть в Москву, хоть в Екатеринбург.
Вы выразили мысль, что для любого музыканта нет возможностей творчески реализоваться в том же Калининграде, максимально полно решать творческие задачи и идти к продвижению своей цели. Если экстраполировать ваши слова на всю российскую провинцию, то получается, что нужно покинуть родные пенаты и уехать в никуда? Или же шансы реализоваться на малой родине всё-таки есть?
— Я не говорил, что это можно сделать только в Москве. Отличный пример — Екатеринбург. Есть города-миллионники со своей инфраструктурой для занятий музыкой. Но Москва, как и любая другая столица, имеет наибольшие возможности для реализации музыкальных талантов, поскольку там больше рабочих мест, больше площадок, больше студий для записи музыки. Люди тратят на это деньги, потому что деньги у них есть.
У нас же в стране непонятно почему существует разделение на поп-группы, которая выступает под фонограмму и шикарно выглядит с подтанцовкой, и рок — когда с грязными волосами, футболками, зато «фигарят» настоящую музыку с правильными фразами чётко и доступно.
Соответственно, чем Москва отличается, например, от Питера? Москва работает как город музыкальный на всю страну, Питер — это вообще самый яркий пример, то же самое можно и про тот же Екатеринбург сказать — работает внутри себя. Если говорить про другие города, то там эта инфраструктура минимальна. Там можно очень быстро добиться славы, но появляется выбор: или ты доволен всем и являешься звездой для 150 человек, которые тебя знают, и не развиваешься, или развиваешься дальше, добиваешься большего. Я для себя (и это моё мнение) считаю, что надо перечёркивать все достижения и уезжать в другой город: хоть в Питер, хоть в Москву, хоть в Екатеринбург.
Какие тенденции в развитии нынешней рок-культуры вы можете отметить как музыкант? Нет ли у нынешних исполнителей некой хипстерской «усталости» от рока?
— Мы движемся к понятию entertainment, который на Западе представляет собой и поп, и рок — вообще любую музыку. То есть, есть понятие «развлечение», один человек может прийти на концерт Бритни Спирс и System of a Down и получить одинаковое удовольствие, потому что там будет всё профессионально по свету, по звуку, по исполнению — по всему. У нас же в стране непонятно почему существует разделение на поп-группы, которая выступает под фонограмму и шикарно выглядит с подтанцовкой, и рок — когда с грязными волосами, футболками, зато «фигарят» настоящую музыку с правильными фразами чётко и доступно. И рок сейчас стал сам себя популяризировать, но уходит от изначального посыла, от высокого искусства. Я думаю, что должно пройти какое-то время, чтобы всё устоялось и пришло понимание, как всё должно быть на самом деле в головах у самих музыкантов. «Хипстерская усталость от рока» — хороший термин. Я сам не люблю хипстеров, это какие-то аморфные существа.
Влияет ли нынешняя политическая ситуация на творчество? Нет желания взять и записать альбом, выражающий определённое творческое состояние, связанное с этим?
— Я могу только за себя сказать. Влияет ли на меня политическая ситуация? Влияет, но я не стараюсь чётко и ясно выразить своё мнение на этот счёт. Оно в любом случае сквозит в песнях, и ещё 17 лет назад я писал не только о политике, но и о религии, — вещах, которые волнуют в социальном плане. Я не могу написать о том, что, например, «Путин — козёл!» — это будет понятно по самой песне, всё моё отношение к ситуации в стране и, может быть, в мире. Всё прямыми словами говорится по телевизору, теми же политиками, и люди не хотят слышать то же самое в наушниках, на мой взгляд. Они хотят слышать о чём-то другом, что говорится, может быть, в более широком смысле. Музыка ведь выше всего этого. Поэтому хочется смотреть на это шире. Политическая ситуация, конечно, тоже влияет — я ведь живу в социуме и, он не может на меня не влиять
Пожелания и творческие планы.
— Пожелание всегда одно: стараться побольше крутить собственной головой и делать собственные выводы, не прислушиваясь слепо к какой-нибудь идее. А творческие планы: собрать всё-таки коллектив, набрать других музыкантов. Я уже созрел для этого — хочется собрать свою группу. На работу с Глебом Самойловым это никак не повлияет: я совмещал и с «Агатой Кристи», и с Matrixx свою собственную группу и знаю, как работать в таких условиях.