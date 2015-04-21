Константин Бекрев: Больше крутите головой и делайте свои выводы

— Я могу только за себя сказать. Влияет ли на меня политическая ситуация? Влияет, но я не стараюсь чётко и ясно выразить своё мнение на этот счёт. Оно в любом случае сквозит в песнях, и ещё 17 лет назад я писал не только о политике, но и о религии, — вещах, которые волнуют в социальном плане. Я не могу написать о том, что, например, «Путин — козёл!» — это будет понятно по самой песне, всё моё отношение к ситуации в стране и, может быть, в мире. Всё прямыми словами говорится по телевизору, теми же политиками, и люди не хотят слышать то же самое в наушниках, на мой взгляд. Они хотят слышать о чём-то другом, что говорится, может быть, в более широком смысле. Музыка ведь выше всего этого. Поэтому хочется смотреть на это шире. Политическая ситуация, конечно, тоже влияет — я ведь живу в социуме и, он не может на меня не влиять