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Клещи активизировались: в Тюмени зафиксировано более 100 случаев укуса

21 апреля 2015, 16:20
В лечебно-профилактические учреждения области по поводу присасывания клещей обратилось 128 человек, в том числе 26 детей.
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Тюмень

Как рассказала на пресс-конференции начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Тюменской области Ольга Дубинина, случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано. «Как правило, клещевой энцефалит начинает появляться чуть позже. Вряд ли нам удастся избежать его в этом году. На сегодняшний день все результаты исследования клещей, в том числе которых приносит население, отрицательные. Работа по профилактике началась, — сказала она. — К сожалению, из 128 обратившихся человек прививки имели только 7. Если бы привитых было больше, то риск заболеть клещевым энцефалитом был бы меньше».

Взрослым жителям г. Тюмени, пострадавшим от укуса клеща, помощь окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Детям до 17 лет нужно обратиться в приемное отделение детского стационара Областной клинической больницы № 2 (ул. Мельникайте, 75).

Ольга Дубинина также добавила, что уже начались противоклещевые акарицидные обработки, ко Дню Победы будут обработаны все места массового отдыха людей.

Фото: stalnews.ru

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