Клещи активизировались: в Тюмени зафиксировано более 100 случаев укуса

Как рассказала на пресс-конференции начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Тюменской области Ольга Дубинина, случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано. «Как правило, клещевой энцефалит начинает появляться чуть позже. Вряд ли нам удастся избежать его в этом году. На сегодняшний день все результаты исследования клещей, в том числе которых приносит население, отрицательные. Работа по профилактике началась, — сказала она. — К сожалению, из 128 обратившихся человек прививки имели только 7. Если бы привитых было больше, то риск заболеть клещевым энцефалитом был бы меньше».