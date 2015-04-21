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Фотовыставка пройдет на… остановке

21 апреля 2015, 11:45
Несколько десятков коллажей фотохудожника Сергея Ларенкова разместят на остановке «Администрация города Тюмени». Проект «Связь времен. Города герои» представляет собой подборку работ, где совмещено изображение одного и того же места, сделанное в годы ВОВ и в наши дни.
Сюжет
Тюмень

Подборку из нескольких десятков коллажей сделал российский фотохудожник, основатель жанра исторической фотореконструкции Сергей Ларенков, сообщает «Молодая Гвардия Единой России». На каждом снимке с точностью до миллиметра совмещены кадры одного и того же места, но сделанные в разное время: в годы Великой Отечественной войны и в наши дни.

Работы Сергея Ларенкова уже посетили такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Киев, Севастополь, Минск, Гамбург, Берлин, Бордо, Пекин и другие.

Фотовыставка в Тюмени пройдет в необычном формате: остановочный комплекс города будет переоборудован под экспозицию. Инициаторами проекта выступили региональное отделение «Молодая Гвардия Единой России» и мотоциклисты города Тюмени, участники мотоэкспедиции по городам-героям.

Также на остановке будет размещена колба с землей с боевых полей города-героя, которую доставили в Тюмень мотоциклисты города в рамках мотоэкспедиции, проехав 13 городов-героев!

#Новости#Выставки#Фотография#Великая Отечественная война#Тюмень#Ирина#Общество
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