Фотовыставка пройдет на… остановке

Подборку из нескольких десятков коллажей сделал российский фотохудожник, основатель жанра исторической фотореконструкции Сергей Ларенков, сообщает «Молодая Гвардия Единой России». На каждом снимке с точностью до миллиметра совмещены кадры одного и того же места, но сделанные в разное время: в годы Великой Отечественной войны и в наши дни.