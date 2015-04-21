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Фасовал «спайс» в кладовой на территории подземной парковки

21 апреля 2015, 13:45
Молодой тюменец, ранее судимый за разбой, грабеж и хранение наркотиков, попался сотрудникам полиции, когда прятал по тайникам «спайс». Сейчас парень под стражей, в его отношении возбуждены уголовные дела.
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Тюмень

Молодой тюменец, ранее судимый за разбой, грабеж и хранение наркотиков, попался сотрудникам полиции, когда прятал по тайникам «спайс». Сейчас парень под стражей, в его отношении возбуждены уголовные дела.

23-летний молодой человек был задержан на днях сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Тюмени в ходе проведения мероприятий по реализации оперативной информации. При себе у тюменца было12 граммов «спайса», он как раз делал «закладки».

«В процессе работы с задержанным сотрудниками полиции установлено, что молодой человек арендовал небольшое кладовое помещение на территории подземной парковки. При обыске там были обнаружены различные приспособления для расфасовки наркотика: весы, перчатки, пакеты, резинки, а также 355 граммов „спайса“, расфасованные в семь пакетов и приготовленные для дальнейшей реализации в виде закладок», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.

Через некоторое время сотрудники уголовного розыска установили еще 19 мест для «закладок». Из них изъяли наркотики, расфасованные на разовые дозы.

В настоящее время безработный злоумышленник находится под стражей, в отношении него возбуждены уголовные дела за хранение и сбыт наркотических средств.

Тюменские полицейские напоминают, что только совместными усилиями можно прекратить незаконное распространение наркотиков. Если вы знаете о том, где употребляют или продают запрещенные вещества, — обращайтесь на «телефон доверия» УМВД России по г. Тюмени 799–855.

#Новости#Тюмень#УМВД России по г. Тюмени#Наркотики#Таня#Происшествия
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