Фасовал «спайс» в кладовой на территории подземной парковки

Молодой тюменец, ранее судимый за разбой, грабеж и хранение наркотиков, попался сотрудникам полиции, когда прятал по тайникам «спайс». Сейчас парень под стражей, в его отношении возбуждены уголовные дела.
23-летний молодой человек был задержан на днях сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Тюмени в ходе проведения мероприятий по реализации оперативной информации. При себе у тюменца было12 граммов «спайса», он как раз делал «закладки».
«В процессе работы с задержанным сотрудниками полиции установлено, что молодой человек арендовал небольшое кладовое помещение на территории подземной парковки. При обыске там были обнаружены различные приспособления для расфасовки наркотика: весы, перчатки, пакеты, резинки, а также 355 граммов „спайса“, расфасованные в семь пакетов и приготовленные для дальнейшей реализации в виде закладок», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Через некоторое время сотрудники уголовного розыска установили еще 19 мест для «закладок». Из них изъяли наркотики, расфасованные на разовые дозы.
В настоящее время безработный злоумышленник находится под стражей, в отношении него возбуждены уголовные дела за хранение и сбыт наркотических средств.
Тюменские полицейские напоминают, что только совместными усилиями можно прекратить незаконное распространение наркотиков. Если вы знаете о том, где употребляют или продают запрещенные вещества, — обращайтесь на «телефон доверия» УМВД России по г. Тюмени 799–855.