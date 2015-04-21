Фасовал «спайс» в кладовой на территории подземной парковки

«В процессе работы с задержанным сотрудниками полиции установлено, что молодой человек арендовал небольшое кладовое помещение на территории подземной парковки. При обыске там были обнаружены различные приспособления для расфасовки наркотика: весы, перчатки, пакеты, резинки, а также 355 граммов „спайса“, расфасованные в семь пакетов и приготовленные для дальнейшей реализации в виде закладок», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.