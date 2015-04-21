«Дом.ru» зовет на конкурс монохромных рисунков «Интернет для побед»

Монохромные рисунки, хотя и исполнены лишь одним цветом, могут поведать о чем угодно: чувствах, событиях, людях. Так и моноинтернет, хоть и представляет собой всего одну услугу, может разнообразить и раскрасить жизнь. Доступ в Сеть на скорости до 100 Мбит/c от «Дом.ru» дарит практически безграничные возможности для общения, учебы, работы, отдыха и познания окружающего мира.