«Дом.ru» зовет на конкурс монохромных рисунков «Интернет для побед»

Авторы трех лучших по технике исполнения одноцветных работ получат ценные призы — актуальные гаджеты для новых шедевров: планшетный компьютер Match Tech, внешний винчестер Samsung на 320 Gb или многофункциональное устройство (принтер + сканер + копир) Deskjet. Чтобы стать обладателем приза, достаточно зарегистрироваться на Едином форуме Абонентов «Дом.ru» и до 30 апреля опубликовать в теме «Конкурс» свой рисунок на тему «Интернет для побед».
Монохромные рисунки, хотя и исполнены лишь одним цветом, могут поведать о чем угодно: чувствах, событиях, людях. Так и моноинтернет, хоть и представляет собой всего одну услугу, может разнообразить и раскрасить жизнь. Доступ в Сеть на скорости до 100 Мбит/c от «Дом.ru» дарит практически безграничные возможности для общения, учебы, работы, отдыха и познания окружающего мира.