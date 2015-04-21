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«Дом.ru» зовет на конкурс монохромных рисунков «Интернет для побед»

21 апреля 2015, 14:11
«Дом.ru» приглашает всех желающих принять участие в конкурсе монохромных рисунков «Интернет для побед».
Сюжет
Тюмень

Авторы трех лучших по технике исполнения одноцветных работ получат ценные призы — актуальные гаджеты для новых шедевров: планшетный компьютер Match Tech, внешний винчестер Samsung на 320 Gb или многофункциональное устройство (принтер + сканер + копир) Deskjet. Чтобы стать обладателем приза, достаточно зарегистрироваться на Едином форуме Абонентов «Дом.ru» и до 30 апреля опубликовать в теме «Конкурс» свой рисунок на тему «Интернет для побед».

Монохромные рисунки, хотя и исполнены лишь одним цветом, могут поведать о чем угодно: чувствах, событиях, людях. Так и моноинтернет, хоть и представляет собой всего одну услугу, может разнообразить и раскрасить жизнь. Доступ в Сеть на скорости до 100 Мбит/c от «Дом.ru» дарит практически безграничные возможности для общения, учебы, работы, отдыха и познания окружающего мира.

#Новости#Дом.ru#Тюмень#Саша#Общество
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