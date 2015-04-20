Золотой лес. Особый мир под Тюменью

Прибегают ваши дети, ожидая вкусного завтрака на открытом воздухе. И вместе вы смотрите на удивительное живое небо, остатки туманной дымки вдали и море зелени до самого горизонта — в этот радостный новый день.
Пространство для жизни
«Золотой лес». Название коттеджного поселка говорит за себя. Это золотое место для жизни в единении с природой и самим собой. Здесь, вблизи зеленой зоны, вы и ваша семья вырветесь из суеты, станете спокойнее, здоровее и чуть ближе к родной земле. Смешанный лес в центре территории, чарующий вид из окна и река в пяти минутах ходьбы добавляют привлекательности картинке вашей будущей жизни здесь.
Продажей участков в поселке занимается компания «ИнвестФонд». Объект расположился на Московском тракте — самом популярном направлении города, просторном и удобном для любого транспорта. Тишину и покой внутри «Золотого леса» хранит некоторая удаленность от самого тракта.
«Начинка» поселка
Территория богата на большой выбор участков под индивидуальное жилищное строительство — от 7 до 15 соток. «ИнвестФонд» предлагает невероятно демократичную цену за сотку — 39 200 рублей. На сегодняшний день это самое доступное предложение среди всех участков по Московскому тракту, выставленных на продажу. Все документы о регистрации объекта компанией получены. Таким образом, каждый собственник может быть уверен в безопасности совершаемой сделки.
В начале года в «Золотом лесу» были закончены работы по электрификации. Так что жители имеют возможность подвести электричество напрямую к своему участку. Соответственно, строительство дома мечты можно начать в любой момент. Уже в мае начнется ощебение дорог. Добраться до своего участка каждый их них сможет и на легковом, и на грузовом автомобиле. В деревне неподалеку от «Золотого леса» работают объекты необходимой инфраструктуры — магазин, фельдшерский пункт и детская игровая площадка.
Узнайте, что такое настоящая гармония — вместе с «ИнвестФондом»!
ООО «ИнвестФонд»:
ул. Ленина, д. 2а, оф. 402
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