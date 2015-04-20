Золотой лес. Особый мир под Тюменью

В начале года в «Золотом лесу» были закончены работы по электрификации. Так что жители имеют возможность подвести электричество напрямую к своему участку. Соответственно, строительство дома мечты можно начать в любой момент. Уже в мае начнется ощебение дорог. Добраться до своего участка каждый их них сможет и на легковом, и на грузовом автомобиле. В деревне неподалеку от «Золотого леса» работают объекты необходимой инфраструктуры — магазин, фельдшерский пункт и детская игровая площадка.