Выиграй билет на киномарафон «Мстители»

На большие экраны «Синема Парка» вернутся любимые зрителями блокбастеры Marvel: «Мстители», «Железный человек 3», «Тор 2: Царство тьмы» и «Первый Мститель: Другая война».
Также всех гостей мероприятия ожидает настоящий сюрприз — специальный показ одной из самых ожидаемых картин этого года — фильма MARVEL «Мстители: Эра Альтрона» за день до выхода фильма в национальный прокат!
Киномарафон — это:
— единый билет на все фильмы;
— специальная фан-зона;
— любимые герои;
— розыгрыши;
— памятный подарок от Marvel каждому!
Успейте купить билет на сайте: www.cinemapark.ru. Количество мест ограничено.
Конкурс
Чтобы получить билет на киномарафон «Мстители», вам придется подключить творческие способности. Наверняка у каждого есть любимый герой из Вселенной Marvel. Сочините о нем стихотворение, пусть даже небольшое, в 4 строки, и отправьте его на электронную почту [email protected] Вуаля! Вы участник розыгрыша билета на двоих.
В письме обязательно укажите свои имя и фамилию, ник на сайте, номер телефона. Один билет уйдет к автору лучшего стихотворения, другой победитель будет выбран случайным образом. Ответы принимаются до 12 часов 21 апреля.