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Выиграй билет на киномарафон «Мстители»

20 апреля 2015, 18:11
В кинотеатре «Синема Парк» 22 апреля пройдет эксклюзивный киномарафон «Мстители».
Сюжет
Тюмень

На большие экраны «Синема Парка» вернутся любимые зрителями блокбастеры Marvel: «Мстители», «Железный человек 3», «Тор 2: Царство тьмы» и «Первый Мститель: Другая война».

Также всех гостей мероприятия ожидает настоящий сюрприз — специальный показ одной из самых ожидаемых картин этого года — фильма MARVEL «Мстители: Эра Альтрона» за день до выхода фильма в национальный прокат!

Киномарафон — это:

— единый билет на все фильмы;

— специальная фан-зона;

— любимые герои;

— розыгрыши;

— памятный подарок от Marvel каждому!

Успейте купить билет на сайте: www.cinemapark.ru. Количество мест ограничено.

Конкурс

Чтобы получить билет на киномарафон «Мстители», вам придется подключить творческие способности. Наверняка у каждого есть любимый герой из Вселенной Marvel. Сочините о нем стихотворение, пусть даже небольшое, в 4 строки, и отправьте его на электронную почту [email protected] Вуаля! Вы участник розыгрыша билета на двоих.

В письме обязательно укажите свои имя и фамилию, ник на сайте, номер телефона. Один билет уйдет к автору лучшего стихотворения, другой победитель будет выбран случайным образом. Ответы принимаются до 12 часов 21 апреля.

#Новости#Кино#Синема Парк#Тюмень#Премьера#Ирина#Культура
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