Выиграй билет на киномарафон «Мстители»

Чтобы получить билет на киномарафон «Мстители», вам придется подключить творческие способности. Наверняка у каждого есть любимый герой из Вселенной Marvel. Сочините о нем стихотворение, пусть даже небольшое, в 4 строки, и отправьте его на электронную почту [email protected] Вуаля! Вы участник розыгрыша билета на двоих.