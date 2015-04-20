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Возчик мусора заплатит 400 тысяч за упавший на голову подростка контейнер

20 апреля 2015, 14:04
В Тобольске предприятие ООО «Спец Авто» обязали выплатить более 400 тысяч рублей 12-летнему ребенку, на голову которому упал мусорный контейнер. Решение о компенсации морального вреда и расходов на лечение было принято по итогам рассмотрения дела в Тобольском городском суде.

Несчастный случай с подростком произошел 9 июня прошлого года в 10 мкр. Тобольска. Мусоровоз, принадлежащий возчику «Спец Авто», поднимал контейнер с бытовыми отходами в то время как 12-летний мальчик катался поблизости на велосипеде. Тяжелая емкость упала прямо на ребенка, в результате тот получил открытую черепно-мозговую травму, повлекшую причинение тяжкого вреда здоровью.

Пострадавший был госпитализирован и в течение двух недель находился на стационарном лечении, и в настоящее время состоит на учете у врача-невролога, продолжая проходить курс лечения.

Автотехническая экспертиза, которая была проведена по итогам этого несчастного случая, установила, что манипулятор на тот момент находился в неисправном состоянии.

Мать пострадавшего подростка в марте 2015 года обратилась в Тобольский городской суд с иском, потребовав взыскать с ООО «Спец Авто» компенсацию морального вреда и затрат на лечение сына, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Накануне суд рассмотрел дело и встал на сторону истицы.

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