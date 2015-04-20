Возчик мусора заплатит 400 тысяч за упавший на голову подростка контейнер

Несчастный случай с подростком произошел 9 июня прошлого года в 10 мкр. Тобольска. Мусоровоз, принадлежащий возчику «Спец Авто», поднимал контейнер с бытовыми отходами в то время как 12-летний мальчик катался поблизости на велосипеде. Тяжелая емкость упала прямо на ребенка, в результате тот получил открытую черепно-мозговую травму, повлекшую причинение тяжкого вреда здоровью.