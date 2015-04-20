Тюменского разбойника задержали в Самаре

Тюменский разбойник, который несколько лет назад сильно избил знакомого и забрал его деньги, нашелся в Самаре. Мужчину задержали. У полиции есть основания полагать, что совершенный разбой — не единственное преступление, к которому этот человек может быть причастен.
Преступление совершено в 2012 году. По версии следствия, фигурант, находясь в квартире у своего знакомого, избил его и присвоил себе деньги, сотовый телефон и документы, после чего скрылся с места преступления. Потерпевший получил серьезные травмы и несколько дней находился в коме. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.
«В результате кропотливой и целенаправленной работы сыщиков Тюменской области удалось установить, что подозреваемый находится в Самаре. Там накануне он и был задержан. В данный момент проводятся мероприятия, направленные на установление возможной причастности данного лица к другим преступлениям. Граждан, обладающих какой-либо информацией, просим обращаться в органы внутренних дел», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.