nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменского разбойника задержали в Самаре

20 апреля 2015, 15:12
Тюменский разбойник, который несколько лет назад сильно избил знакомого и забрал его деньги, нашелся в Самаре. Мужчину задержали. У полиции есть основания полагать, что совершенный разбой — не единственное преступление, к которому этот человек может быть причастен.
Сюжет
Тюмень

Тюменский разбойник, который несколько лет назад сильно избил знакомого и забрал его деньги, нашелся в Самаре. Мужчину задержали. У полиции есть основания полагать, что совершенный разбой — не единственное преступление, к которому этот человек может быть причастен.

Преступление совершено в 2012 году. По версии следствия, фигурант, находясь в квартире у своего знакомого, избил его и присвоил себе деньги, сотовый телефон и документы, после чего скрылся с места преступления. Потерпевший получил серьезные травмы и несколько дней находился в коме. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

«В результате кропотливой и целенаправленной работы сыщиков Тюменской области удалось установить, что подозреваемый находится в Самаре. Там накануне он и был задержан. В данный момент проводятся мероприятия, направленные на установление возможной причастности данного лица к другим преступлениям. Граждан, обладающих какой-либо информацией, просим обращаться в органы внутренних дел», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.

#Новости#Разбой#Тюмень#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25