Тюменского разбойника задержали в Самаре

Преступление совершено в 2012 году. По версии следствия, фигурант, находясь в квартире у своего знакомого, избил его и присвоил себе деньги, сотовый телефон и документы, после чего скрылся с места преступления. Потерпевший получил серьезные травмы и несколько дней находился в коме. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.