Тюменские «скоростники» стали лучшими скалолазами России

В женском финале борьба развернулась между двумя тюменками — победительницей Марией Красавиной и ее коллегой по команде Юлией Каплиной. Третье место по итогам досталось свердловчанке Елене Маркушевой.
Среди мужчин Станислав Кокорин обогнал в финале другого представителя Свердловской области Дмитрия Тимофеева. Третьим на дистанции стал хабаровский спортсмен Александр Шилов.
Из борьбы за пьедестал по ходу выбыли еще несколько тюменских спортсменов. Светлана Мотовилова остановилась на стадии 1/16 финала. Арсений Шевченко и Александр Шиков неожиданно для болельщиков сорвались на стадии 1/8 финала. В итоге Александр стал седьмым, а Арсений — восьмым в итогом протоколе, сообщает пресс-служба ОСДЮСШОР.
В дисциплине на «трудность» тюменцы были уже не столь убедительны, здесь призовых мест им добиться не удалось.
Напомним, Тюмень впервые приняла соревнования по скалолазанию всероссийского уровня. В них приняли участие более 160-ти спортсменов из 20-ти регионов страны.