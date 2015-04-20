Тюменские «скоростники» стали лучшими скалолазами России

Из борьбы за пьедестал по ходу выбыли еще несколько тюменских спортсменов. Светлана Мотовилова остановилась на стадии 1/16 финала. Арсений Шевченко и Александр Шиков неожиданно для болельщиков сорвались на стадии 1/8 финала. В итоге Александр стал седьмым, а Арсений — восьмым в итогом протоколе, сообщает пресс-служба ОСДЮСШОР.