«Тюмень» разгромила «Сахалин». Мамтов оформил хет-трик

Как сообщает АСН «Тюменская арена», счет был открыт на 43-й минуте стараниями старожила «Тюмени» Андрея Павленко. Он протащил мяч по лицевой линии, в борьбе с оппонентом прострелил вдоль ворот, где снаряд подхватил и вколотил в сетку Анатолий Нежелев.
Бразильцу Клейтону, блеснувшему в предыдущем матче против «Тосно», на этот раз покинул поле до конца матча. Еще в первом тайме нападающему «Тюмени» долго оказывали медицинскую помощь, а затем вместо него на поле вышел Хасан Мамтов, который без преувеличения стал главным героем этого матча. Чуть больше десяти минут ему понадобилось, чтобы записать на свой счет второй гол в ворота «Сахалина».
Всего через минуту «Тюмень» довела счет до разгромного. Разыграв угловой, сибиряки дважды выиграли верховую борьбу, а после сейва голкипера гостей Евгения Фролова мяч в упор добил защитник «Тюмени» Владимир Пономарев — 3:0.
Тем не менее сахалинцы даже в таком отчаянном положении не опустили руки, отыграв один мяч на 84-й минуте. Отличился вышедший на замену Владимир Михалев, завершив контратаку удачным прострелом с близкой дистанции.
Впрочем, несмотря на еще несколько острых атак, гости больше успеха не добились. А вот тюменцы в добавленное время отправили в ворота гостей еще два мяча. Свой второй гол в этом матче Хасан Мамтов устроил после голевой передачи Павленко, а третий на последних секундах встречи. Получив мяч в чужой штрафной зоне от Игоря Ламбарского, нападающий «Тюмени» обыграл защитника и уложил мяч в дальний угол. Таким образом, после этой встречи на счету Мамтова в первенстве ФНЛ восемь голов.
Победа над «Сахалином» позволила тюменскому клубу на десять очков оторваться от зоны вылета из регулярного первенства. Сейчас «Тюмень» занимает десятую строчку в турнирной таблице с 35-ю очками. Лидируют по-прежнему махачкалинский «Анжи» (58 баллов), «Томь» из Томска (56 баллов), а также"Тосно» и «Крылья Советов» (по 55 очков).