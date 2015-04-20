«Тюмень» разгромила «Сахалин». Мамтов оформил хет-трик

Впрочем, несмотря на еще несколько острых атак, гости больше успеха не добились. А вот тюменцы в добавленное время отправили в ворота гостей еще два мяча. Свой второй гол в этом матче Хасан Мамтов устроил после голевой передачи Павленко, а третий на последних секундах встречи. Получив мяч в чужой штрафной зоне от Игоря Ламбарского, нападающий «Тюмени» обыграл защитника и уложил мяч в дальний угол. Таким образом, после этой встречи на счету Мамтова в первенстве ФНЛ восемь голов.