Суд заставил убившего косуль браконьера поработать и лишил ружья

Днем 3 февраля текущего года Кожуров на коне, запряженном в сани, поехал на охоту. В лесу, расположенном вблизи села Нижнепинигино, Кожуров выследил и из охотничьего ружья ИЖ-58 убил двух сибирских косуль. Туши животных он погрузил в сани и привез к себе домой, где разделал на мясо. В этот же день место добычи животных обнаружили работники службы охраны животного мира. По оставленным на снегу следам они пришли к дому браконьера.