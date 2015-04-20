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Суд заставил убившего косуль браконьера поработать и лишил ружья

20 апреля 2015, 10:26
В Тюменской области осужден Александр Кожуров, который убил двух сибирских косуль. 34-летний житель Сорокинского района признан виновным по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба).

Днем 3 февраля текущего года Кожуров на коне, запряженном в сани, поехал на охоту. В лесу, расположенном вблизи села Нижнепинигино, Кожуров выследил и из охотничьего ружья ИЖ-58 убил двух сибирских косуль. Туши животных он погрузил в сани и привез к себе домой, где разделал на мясо. В этот же день место добычи животных обнаружили работники службы охраны животного мира. По оставленным на снегу следам они пришли к дому браконьера.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, в результате действий браконьера природе был нанесен ущерб в сумме 120 тысяч рублей.

Суд, рассмотрев дело, назначил Кожурову наказание в виде 240 часов бесплатных общественно полезных работ. По приговору суда изъятое охотничье ружье будет уничтожено. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с браконьера всю сумму причиненного ущерба.

#Новости#Тюменская область#Браконьеры#Таня#Происшествия
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