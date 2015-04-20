Russia Travel Workshop: как отдыхать в Сочи и Крыму

Маленький, но красочный курорт
Спикеры семинара рассказали об особенностях отдыха в Сочи и Крыму. Первым рассказчиком выступила Александра Баталова. Представитель курорта «Роза Хутор» держала с залом онлайн-связь. Начала Александра с самого важного. Как добраться до «Роза Хутор»? Прибыв в сочинский аэропорт, вы можете воспользоваться трансфером, включенным в туристический пакет; сесть в электричку «Ласточка» и, наслаждаясь видами гор, преодолеть 42 км до точки назначения; дождаться автобуса 105 или 135 маршрута и с меньшим комфортом, но за туже цену, что и на «Ласточке», добраться до отеля.
Вы можете подняться на высоту почти в 2,5 км пешком или на велосипеде, или даже верхом на лошади. Там же имеется «Панда-парк». Это такой верёвочный парк, препятствия которого расположены на высоте девятиэтажного дома.
Отели курорта имеют от 4 до 2 звёзд, при этом двухзвёздочные находятся на весьма достойном, по словам Александры, уровне. Стоит отметить, что большинство из них были построены в Сочи к Зимним Олимпийским играм, поэтому вы вряд ли сможете найти там отель старше 2 лет.
У нас в апреле уже тепло, а курорт «Роза Хутор» ещё не закрыл зимний сезон. Даже сейчас там можно спуститься со склона на лыжах. Вообще, курорт делает упор на экстремальный и активный отдых. Для любителей такого способа расслабления есть всё: от прогулок в горы до троллейного спуска.
Вы можете подняться на высоту почти в 2,5 км пешком или на велосипеде, или даже верхом на лошади. Там же имеется «Панда-парк». Это такой верёвочный парк, препятствия которого расположены на высоте девятиэтажного дома. «Панда-парк у нас — самый высокий в России, — отмечает Александра Баталова. — У нас есть маршруты от самого простого до самого сложного. В том году их было разработано всего 3, но мы планируем расшириться до 7».
Немного о троллейном спуске: сначала вы поднимаетесь на достаточно высокую точку в горы по комфортной дороге, а затем вас спускают на тарзанке вниз. Время свободного полёта около 2,5 минут. Ощущения незабываемые». На территории курорта найдётся занятие не только для экстремалов. Там имеются и более спокойные «Тропа здоровья» или «Йога на высоте». «Тропой здоровья» вы можете медленно пройтись по горам, следуя подготовленному маршруту. Ну, а занятия йогой исходя из названия открыты для вас на высоте 2350 метров.
Если вы экстремал, можете прокатиться к примечательным городам полуострова на троллейбусе. Они, кстати, занесены в Книгу рекордов Гиннеса, как самые старые троллейбусы мира — их не меняли, кажется, с 1962 года.
Как известно, в Сочи ещё парит дух олимпиады. И не только дух — многие объекты «Сочи 2014» стали гордостью курортов. Вы можете посетить объекты как культурное достояние или прокатится в «Экстрим-парке».
Первая капелька Крыма
Ольга Орлова рассказала об особенностях путешествий по полуострову Крым. Начала она с информации о том, что улететь в Крым сейчас можно как угодно. Для жителей Тюмени есть прямые рейсы из родного города и самолёты из Екатеринбурга. Самые частые екатеринбургские вылеты планируются с конца мая — они станут ежедневными. Представитель туроператора «Европорт» отметила, что рекомендует лететь из Екатеринбурга. Так вы сэкономите порядка 26 тысяч рублей.
Итак, вы прилетели в Крым — что дальше? Дальше Ольга рекомендует воспользоваться услугами вашего туроператора и заказать трансфер. Однако же, если вы экстремал, можете прокатиться к примечательным городам полуострова на троллейбусе. Они, кстати, занесены в Книгу рекордов Гиннеса, как самые старые троллейбусы мира — их не меняли, кажется, с 1962 года. Вам обеспечена необычайная поездка по горному серпантину в компании весёлых водителей. Потратите всего 30–40 рублей.
Но куда же вы поедете? Всего в Крыму отмечают 4 зоны отдыха. Первая: Западный Крым, или ЗБК (западный берег Крыма). Он рекомендован Ольгой, как зона отдыха для родителей с детьми. Там есть прекрасные песчаные пляжи и мелководья. Отличное место для любителей тихо-мирно искупаться. Там же расположены такие известные курорты как Евпатория, Саки и поселки полуострова Тарханкут — Черноморское, Межводное, Оленевка.
Вторая зона — Южный берег Крыма. Самое то для любителей морской тематики. Там вы сможете посетить музей флота, изучить морскую историю и поселиться в чудном отеле «Аквамарин». Сам берег делится на следующие зоны: Большая Ялта и Большая Алушта.
Для начала экогид поведал залу о территории Казантипского заповедника. Попасть туда практически нереально, если с вами нет Павла Ситникова.
Два этих места довольно полярны. Большая Ялта — это центр. Здесь находятся главные достопримечательности Крыма. Музеи, санатории — всё ваше, кроме песчаных пляжей. Тут их, увы, нет. Гурзуф, Гаспра, Форос, Алупка и, конечно же, Ялта — города, рекомендованные к посещению на территории Большой Ялты. Большая Алушта, напротив, место для любителей единения с природой. Всё здесь — море и горы. Только людям, не любящим лестницы и подъёмы, не стоит выбирать ее в качестве места отдыха. Вся Алушта стоит на горах, от того она одна большая «горка-пригорка».
Также для культурной молодёжи есть клубная зона Крыма — город Коктебель. По словам спикера Ольги Орловой, это место давно уже стало местом «культурной тусовки молодёжи».
Ольга завершила свой рассказ информацией об отелях Крыма. Она опровергла слухи о том, что все пансионаты и отели полуострова — старые советские постройки. Там существуют такие отели, как «Крымский бриз», множественные санатории высокого профиля, а так же большое количество эко-отелей.
Чуть-чуть яхт, и снова к Крыму
Довольно объёмные по содержанию рассказы на Russia Travel Workshop разбавлялись короткими. Такой был у представителей «Яхт на колёсах» . По сути, это «Всё включено» с возможностью перемещаться. Машины, являющиеся целыми домами на 6 спальных мест со всеми удобствами, можно забронировать или купить.
Далее последовал ещё один довольно ёмкий рассказ. К путешественникам и туристам вышел единственный в Тюмени экогид Павел Ситников. Он приоткрыл завесу тайны над неизведанными местами Крымского полуострова. Сам Павел является не только экогидом, но и сталкером — то есть человеком, разбирающимся в паранормальных явлениях.
Там, где бывал Павел, вы не увидите ни санаториев, ни отелей. «Моя задача — показывать путешественникам редкие виды животных и растений, а также удивительные и паранормальные места», — рассказал он.
Если вы хотите путешествовать в формате Павла Ситникова, вам нужно быть крепким орешком. Так, например, чтобы подняться к Тепе-Кермен и увидеть тысячелетние жилища неизвестной цивилизации, придётся проделать нелёгкий путь.
Для начала экогид поведал залу о территории Казантипского заповедника. Попасть туда практически нереально, если с вами нет Павла Ситникова. Сам заповедник строго охраняется. Павел нашёл там чудные, почти не тронутые человеком степи. Только одна особенность его удивила — посреди заповедника одиноко стояла нефтяная вышка, неизвестно кому принадлежащая.
Далее последовала история Аджимушкайских катакомб, в которых во времена Великой отечественной войны прятались советские солдаты. По слухам, там бродят призраки. Целью Павла является ночь, проведённая в этих катакомбах. Южный мыс Судака тоже был отмечен экогидом, как интереснейшее место. «По сути — это вздыбленное морское дно» — рассказывает он. Этому месту десятки тысяч лет.
Следующий слайд — Медведь-гора — одна из баз НЛО, по словам Ситникова. Во всяком случае, местные жители часто замечают, как неопознанные летающие объекты садятся и взлетают именно там.
Путешествующие вместе с Павлом смогут увидеть вековую шелковицу в Алуште и единственный в своём роде парк львов «Тайган». Также спикер отметил, что его мини-мечтой является путешествие к «Долине приведений», но не ради «призраков». Он хочет подойти вплотную к удивительным природным явлениям — камням, точь-в-точь похожим на друг друга и имеющим в центре дыру. Отметим, человек в это не вмешивался — дыры в камнях природные.
Если вы хотите путешествовать в формате Павла Ситникова, вам нужно быть крепким орешком. Так, например, чтобы подняться к Тепе-Кермен и увидеть тысячелетние жилища неизвестной цивилизации, придётся проделать нелёгкий путь. Такой же путь предстоит пройти желающим увидеть Бахчисарайский менгир. В целом, тур с Павлом — это активное путешествие по всем неизведанным местам Крыма. Тут вам не будет отдыха в комфортных отелях или лежанок на пляже. В майском туре экогида, например, есть только один день для отдыха — День победы.
Напоследок о перелётах
Лимит времени Russia Travel Workshop почти истёк, поэтому следующий спикер был краток как никогда. Дина Иванова поведала о том, как же добраться до Сочи и чего ждать от города курортов.
Конечно, способы добраться стандартные. Поезда, самолёты, перелёты с пересадками и без — всё доступно желающим. Кроме того, Дина отметила такой необычный для путешествий в Сочи транспорт, как автобус. Такие туры займут у вас двое суток, и вряд ли поездка принесёт незабываемое наслаждение. Она посоветовала очень внимательно относиться к выбору авиалиний. Например, если вы решили-таки лететь с пересадками, воспользовавшись услугами авиалинии «Победа», учтите несколько деталей. Во-первых, у вас не будет возможности пронести с собой ручную кладь. Только дамскую сумочку. К тому же, вместо обычных 20 кг багаж должен весить вполовину меньше.
Сама Дина была в Сочи всего 2 недели назад и делилась эмоциями по поводу олимпийских объектов, парка развлечений и отелей города. Она советует всем, желающим посетить Сочи учитывать особенности новых, Олимпийских отелей. Рядом с ними почти нет зелени, из-за чего летом в отеле бывает весьма жарко. Спикер также отметила, что сейчас из города курортов можно отправиться в круиз от компании MSC. С ними вы можете посетить Средиземноморье и другие места. Есть конкретные даты для русских групп. В подробности Дина Иванова вдаваться не стала, ведь всё это можно найти на официальном сайте компании MSC cruises.
На этом первый в Тюмени Russia Travel Workshop завершился. Как обычно, в конце мероприятия был разыгран главный приз от партнёров семинара. Счастливчики ушли с сертификатами от сети отелей AZIMUT Hotels Company. Надеемся, что Travel Workshop расскажет в скором времени и о других турах в живописные места России.