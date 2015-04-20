Russia Travel Workshop: как отдыхать в Сочи и Крыму

Вы можете подняться на высоту почти в 2,5 км пешком или на велосипеде, или даже верхом на лошади. Там же имеется «Панда-парк». Это такой верёвочный парк, препятствия которого расположены на высоте девятиэтажного дома. «Панда-парк у нас — самый высокий в России, — отмечает Александра Баталова. — У нас есть маршруты от самого простого до самого сложного. В том году их было разработано всего 3, но мы планируем расшириться до 7».