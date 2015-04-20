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Почта России продает книги о войне

20 апреля 2015, 09:08
На Почте России появился тематический товар — художественные произведения о Великой Отечественной войне торгово-издательского дома «Амфора» за 149 рублей.
Сюжет
Тюмень

Так, в отделениях почтовой связи юга Тюменской области уже можно приобрести роман Юрия Бондарева «Горячий снег» и произведение Бориса Васильева «А зори здесь тихие…». Всего же серия объединяет 40 томов — это «золотой фонд» отечественной военной прозы, лучшие произведения русской литературы второй половины ХХ века. Среди них «Судьба человека» Михаила Шолохова, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, повести и рассказы Александра Солженицына «Военное», повесть Константина Симонова «Из записок Лопатина», поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» и другие произведения. Все книги серии оформлены редкими архивными фотографиями и исполнены в едином стиле.

Уже сегодня военные книги издательского дома «Амфора» можно приобрести в почтовых отделениях 1–4 классов во всех федеральных округах России. Кроме того, в почтовых отделениях представлены серии посвященных Великой Отечественной войне книг от издательства «Эксмо» и издательской группы «Азбука-Аттикус». Книжной продукции, посвященной Великой Отечественной войне, отдается приоритет при выкладке в почтовых отделениях, сообщает тюменское отделение Почты России.

#Новости#Почта России#Книги#Тюмень#Женя#Общество
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