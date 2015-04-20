Почта России продает книги о войне

Так, в отделениях почтовой связи юга Тюменской области уже можно приобрести роман Юрия Бондарева «Горячий снег» и произведение Бориса Васильева «А зори здесь тихие…». Всего же серия объединяет 40 томов — это «золотой фонд» отечественной военной прозы, лучшие произведения русской литературы второй половины ХХ века. Среди них «Судьба человека» Михаила Шолохова, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, повести и рассказы Александра Солженицына «Военное», повесть Константина Симонова «Из записок Лопатина», поэма Александра Твардовского «Василий Теркин» и другие произведения. Все книги серии оформлены редкими архивными фотографиями и исполнены в едином стиле.