«Отряды мэра» ждут юных тюменцев на вторую смену

По предварительным итогам приемной кампании в бригады самых разных направлений деятельности трудоустроено около полутора тысяч подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Неизменно самыми многочисленными среди них являются бригады рабочих по благоустройству населенных пунктов. Не меньшей популярностью, как и в прошлом году, пользуются специальности «помощник медицинского регистратора» и «помощник библиотекаря». Неподдельный интерес мальчишек и девчонок вызвала и бригада «Пресс-центр Спектр — М», которая каждое лето освещает работу своих юных коллег, издавая собственную газету и публикуясь в городских СМИ.
А у тех, кто не успел устроиться на первую смену, есть шанс попасть во вторую и третью. Они продлятся с 1 по 14 июля и с 5 по 18 августа соответственно.
Прием документов на вторую смену пройдет с 21 апреля по 7 мая включительно.
Ребята попробуют освоить азы профессий дизайнера, экскурсовода, журналиста, артиста, спортивного инструктора, культорганизатора, инспектора дорожного движения, музейного смотрителя, цветовода и многих других. В этом году перечень предлагаемых направлений работы (прилагается документ «Направления работ в „Отрядах мэра“ на 2015 год»), а их всего 34, пополнился двумя новыми — «помощник повара» и «помощник методиста — инструктора по туризму». По этим направлениям ребята будут трудиться в детском морском центре «Алый парус».
Документы для трудоустройства принимаются с понедельника по пятницу по адресу: УЛ. Луначарского, 10, 1 этаж. График приема по Ленинскому и Центральному административным округам: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, по Калининскому и Восточному: с 13.30 до 16.30.
Телефоны для справок:688–179 (по Центральному и Ленинскому АО), 688–134 (по Калининскому и Восточному АО).