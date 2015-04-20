«Отряды мэра» ждут юных тюменцев на вторую смену

По предварительным итогам приемной кампании в бригады самых разных направлений деятельности трудоустроено около полутора тысяч подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Неизменно самыми многочисленными среди них являются бригады рабочих по благоустройству населенных пунктов. Не меньшей популярностью, как и в прошлом году, пользуются специальности «помощник медицинского регистратора» и «помощник библиотекаря». Неподдельный интерес мальчишек и девчонок вызвала и бригада «Пресс-центр Спектр — М», которая каждое лето освещает работу своих юных коллег, издавая собственную газету и публикуясь в городских СМИ.