Мчал 70 миль в час — водитель встречной машины погиб

В субботу в половине двенадцатого ночи на улице Республики в районе «Автограда» автомобиль Toyota Camry сбил пешехода. По предварительным данным, 29-летний молодой человек переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. От полученных травм он скончался.
Около полудня в субботу на улице Герцена столкнулись автомобили Toyota и Hyundai. По предварительным данным, водитель Toyota превысил безопасную скорость движения и не выдержал дистанцию. В результате происшествия 36-летний мужчина, управлявший Toyota, получил перелом грудины. У 41-летнего водителя и 57-летней пассажирки Hyundai травмы головы и шеи.
В тюменских дворах в субботу были сбиты двое детей. Днем около половины третьего на улице Широтной, 168 автомобиль Kia Rio сбил 8-летнего мальчика. У ребенка травма живота.
Около половины пятого часа вечера во дворе дома № 5 по улице Магаданской «Лада Приора» сбила 7-летнего мальчика. Ребенок получил тяжелую травму: перелом костей голени со смещением.
Volkswagen и Hyundai столкнулись около 11-ти часов утра в субботу на 283-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Причиной аварии, по предварительным данным, было нарушение водителем Volkswagen правил обгона. Он и его пассажирка получили переломы и ушибы.
В воскресенье около 9-ти часов вечера на 184-м километре автодороги Курган — Тюмень в окрестностях областного центра столкнулись автомобили Dodge Stratus и Ford Focus. По предварительным данным, 34-летний водитель Dodge выехал на полосу встречного движения. Стрелка спидометра автомобиля американского производства, размеченного милями в час, замерла на отметке 70, что соответствует 112-ти километрам в час. В результате ДТП 54-летний водитель Ford Focus погиб. Водитель Dodge и пассажиры обоих автомобилей, в том числе 6-летний ребенок, находившийся в Ford, получили травмы головы, переломы и ушибы. Сотрудники ГИБДД зафиксировали в месте аварии наличие неудовлетворительных дорожных условий — просадки дорожного покрытия.
В пятом часу утра в воскресенье на улице 50 лет Октября в металлический столб и в дерево въехал автомобиль Kia Spectra. За рулем находился 28-летний нетрезвый водитель, лишенный права управления транспортом. В результате происшествия мужчина получил травмы головы и колена, сообщает управление ГИБДД по Тюменской области.
Также в пятом часу утра в воскресенье на пересечении улиц Республики и Челюскинцев областного центра столкнулись автомобили Toyota Camry и Volkswagen Touareg. Ночью светофор на перекрестке работал в режиме мигания желтого сигнала и, по предварительным данным, водитель Toyota нарушил очередность проезда. Травмы в результате аварии получили 46-летний водитель и пассажиры Volkswagen 32-х и 30-летний мужчины и 20-летняя девушка. У пострадавших травмы головы, переломы и ушибы.
В селе Бердюжье на улице Юбилейной в половине седьмого часа вечера в воскресенье автомобиль «Лада» 14-й модели сбил 5-летнего ребенка, ехавшего на велосипеде. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля был нетрезв и не убедился в безопасности. Юный велосипедист получил травму голеностопа.
Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области за субботу и воскресенье отстранили от управления транспортом 101-го нетрезвого водителя, выявили 31 выезд на полосу встречного движения, 164 нарушения правил проезда пешеходных переходов, 361 нарушение Правил дорожного движения пешеходами, 162 нарушения правил перевозки детей.