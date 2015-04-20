Мчал 70 миль в час — водитель встречной машины погиб

В воскресенье около 9-ти часов вечера на 184-м километре автодороги Курган — Тюмень в окрестностях областного центра столкнулись автомобили Dodge Stratus и Ford Focus. По предварительным данным, 34-летний водитель Dodge выехал на полосу встречного движения. Стрелка спидометра автомобиля американского производства, размеченного милями в час, замерла на отметке 70, что соответствует 112-ти километрам в час. В результате ДТП 54-летний водитель Ford Focus погиб. Водитель Dodge и пассажиры обоих автомобилей, в том числе 6-летний ребенок, находившийся в Ford, получили травмы головы, переломы и ушибы. Сотрудники ГИБДД зафиксировали в месте аварии наличие неудовлетворительных дорожных условий — просадки дорожного покрытия.