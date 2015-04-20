Любителям альпинизма расскажут, как спастись в горах

«В связи с тем, что все больше и больше людей начинают увлекаться горными видами спорта сформированы учебные модули для безопасного поведения в горах, — рассказал президент Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин. — В ходе ролевых игр участники учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему, планировать и грамотно проводить спасательные работы на сложных маршрутах (скалы, лед, снег). Психология участников такова: „С нами ничего не случится“, а на деле именно с такими и происходит ЧП, и тут как раз нужны навыки и умения, полученные в нашей школе».
Во время предстоящего семинара новичкам предстоит узнать об особенностях поисково-спасательных работ в малой группе, необходимом снаряжении, страховочных узлах и о том, как изготовить носилки для транспортировки пострадавшего.
Более опытные альпинисты будут проходить обучение в отдельной группе. Им покажут и, возможно, дадут повторить спуск по веревке с самостраховкой, спуск по веревке с верхней страховкой, а также расскажут об особенностях перемещения по ледникам в связках и спасательных работах в ледовых трещинах.
В каждую группу будет набрано не более десяти человек, набор организован заранее.