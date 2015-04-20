Formula Neftegaz — будущее сейчас!

«На самом деле, ценно на такой встрече было познакомиться с новыми людьми, послушать их идеи. Приезжаешь домой после таких мероприятий со свежими мыслями и взглядами на задачи, которые поставлены были перед тобой. Мне понравилась поездка, и я очень благодарна тем, кто помог мне в ее организации» — поделилась впечатлениями о поездке Галина.