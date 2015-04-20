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Formula Neftegaz — будущее сейчас!

20 апреля 2015, 13:04
C 14 по 17 апреля капитан команды «Formula Neftegaz» — Галина Басова и инженер команды — Владимир Прошин ездили в Москву на Международный студенческий форум «Ломоносов-2015», который проводится уже на протяжении 20-ти лет в Московском Государственном Университете.

C 14 по 17 апреля капитан команды «Formula Neftegaz» — Галина Басова и инженер команды — Владимир Прошин ездили в Москву на Международный студенческий форум «Ломоносов-2015», который проводится уже на протяжении 20-ти лет в Московском Государственном Университете.

Галина Басова участвовала со своим докладом «Образ настоящего ученого в представлении студентов и преподавателей» в секции Социология. По итогам конференции она получила сертификат участника и диск со сборником статей Форума.

«На самом деле, ценно на такой встрече было познакомиться с новыми людьми, послушать их идеи. Приезжаешь домой после таких мероприятий со свежими мыслями и взглядами на задачи, которые поставлены были перед тобой. Мне понравилась поездка, и я очень благодарна тем, кто помог мне в ее организации» — поделилась впечатлениями о поездке Галина.

А Владимир Прошин выступил с проектом по созданию «Автоматического управления механической коробки передач с использованием линейного электродвигателя».

«Я получил бесценный опыт в представлении проектов и понял, в каком направлении надо двигаться. В следующий раз нас определенно ждет успех!» — говорит Владимир.

Такие поездки позволяют нашим участникам раскрыть себя и стать на шаг ближе к заветной цели. Перед нами стоят большие задачи, которые мы обязательно реализуем.

#Новости#Formula Neftegaz#Транспорт#Женя#Общество
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