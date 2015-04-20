«Дом.ru» и Amediateka подарят планшеты знатокам «Игры престолов»

Акция пройдет на сайте www.domru.ru в 3 этапа: 1-й тур — с 20 по 26 апреля, 2-й тур — с 24 апреля по 3 мая, 3-й тур — с 4 по 10 мая. В каждом туре разыгрывается 1 планшет и 10 поощрительных призов. Чтобы выиграть планшет, участнику необходимо быстрее всех правильно ответить на вопросы тура о сериале. Поощрительный подарок — специальный промокод бесплатного доступа к видеотеке Amediateka.ru на 3 месяца — получит участник, ставший 10-м, 20-м, 30-м, 40-м, 50-м, 60-м, 70-м, 80-м, 90-м и 100-м правильно ответившими на вопросы тура. На www.amediateka.ru можно посмотреть более 100 популярных сериалов, среди которых «Карточный домик», «Страшные сказки», «Родина», «Силиконовая долина» и многие другие.