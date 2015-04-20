Делегация тюменских промышленников отправится в Крым

Отметим, что совсем недавно Тюмень посетила делегация из Крыма, которая приняла участие в специализированной выставке «Туризм. Спорт. Отдых. Охота и Рыбалка. 2015». В рамках выставки представители Крыма представили курортный потенциал своего полуострова, а также приняли участие в нескольких круглых столах по межрегиональному сотрудничеству в сфере туризма и отдыха.