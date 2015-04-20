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Делегация тюменских промышленников отправится в Крым

20 апреля 2015, 12:09
Тюменские предприниматели совместно с представителями Торгово-промышленной палаты региона предпримут деловую поездку в Крым 22 апреля. Делегация производителей оборудования для нефтегазового комплекса отправится на полуостров для установления деловых контактов и поиска новых партнеров.

Цель поездки — наладить сотрудничество крымских и тюменских предприятий в сфере производства технологий и объектов для нефтегазовой отрасли России. В рамках поездки запланированы встречи как с руководителями компаний, так и представителями институтов и власти.>

Как сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты, в поездке примут участие представители ООО «Тюмень-Прибор», ОАО «Нефтепроммаш», ЗАО «Сибпромкомплект», ОАО «Сибнефтемаш», ООО «ТюменьГазтехнологии», ОАО «ТОЭЗГП». Гостей встретят представители: ГУП РК «Черноморнефтегаз», ГУП РК «Крымгеология», ООО Институт «Шельф», а также представители Министерства природных ресурсов и экологии Республики Крым.

Отметим, что совсем недавно Тюмень посетила делегация из Крыма, которая приняла участие в специализированной выставке «Туризм. Спорт. Отдых. Охота и Рыбалка. 2015». В рамках выставки представители Крыма представили курортный потенциал своего полуострова, а также приняли участие в нескольких круглых столах по межрегиональному сотрудничеству в сфере туризма и отдыха.

Между Департаментом инвестиционной политики, господдержки предпринимательства Тюменской области и Министерством курортов и туризма Республики Крым было подписано соглашение о сотрудничестве, которое предполагает двустороннее увеличение турпотоков, предусматривает обмен контактами и опытом работы по реализации региональной политики в сфере развития санаторно-курортного и туристского комплекса. Стороны вместе планируют восстанавливать традиционные и открывать новые маршруты, использовать туристско-рекреационные ресурсы.

#Новости#Нефтяные компании#Крым#Торгово-промышленная палата Тюменской области#Делегация#Машиностроение#Алексей#Экономика
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