nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменки не попали в число победительниц «Мисс Россия»

19 апреля 2015, 10:49
Сегодня ночью состоялся финал национального конкурса красоты «Мисс Россия». Наш регион и наш город на нем представляли две девушки — Дарья Норкина и Ксения Землянникова, победительница конкурса «Имидж».
Сюжет
Тюмень

Подготовка к финалу длилась несколько недель. Девушки жили в Подмосковье, усердно трудились в спортзале, тренировались в дефиле, участвовали в фотосессиях, показах и социальных акциях.

В решающий вечер на сцену вышли 40 участниц из всех уголков России. После конкурса купальников выбрали 10 лучших, среди которых оказалась и наша землячка 18-летняя Дарья Норкина.

В интеллектуальном конкурсе ей достался следующий вопрос: «Если бы вам предложили улучшить мир, избавив его от одно вещи, что бы это было?» «Я думаю, что чтобы сделать мир лучше, нужно начинать с себя. А о том, как сделать мир лучше глобально, я думаю, написано уже много книг. Давайте избавляться от зла, войны, оружия», — ответила Дарья.

К сожалению, среди победительниц конкурса ее имя так и не прозвучало. Однако попасть в десятку самых красивых девушек страны — это уже огромная победа. Поздравляем!

Обладательницей титула «Мисс Россия-2015» стала студентка факультета гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета София Никитчук из Екатеринбурга. Второе место заняла 18-летняя Владислава Евтушенко из Читы, третье — 21-летняя Анастасия Найденова из Воронежа. В качестве приза Никитчук получила корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, 3 миллиона рублей и автомобиль.

#Новости#Мисс Россия#Конкурс красоты#Тюмень#Ирина#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25