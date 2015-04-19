Тюменки не попали в число победительниц «Мисс Россия»

В интеллектуальном конкурсе ей достался следующий вопрос: «Если бы вам предложили улучшить мир, избавив его от одно вещи, что бы это было?» «Я думаю, что чтобы сделать мир лучше, нужно начинать с себя. А о том, как сделать мир лучше глобально, я думаю, написано уже много книг. Давайте избавляться от зла, войны, оружия», — ответила Дарья.