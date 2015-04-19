Тюменки не попали в число победительниц «Мисс Россия»

Подготовка к финалу длилась несколько недель. Девушки жили в Подмосковье, усердно трудились в спортзале, тренировались в дефиле, участвовали в фотосессиях, показах и социальных акциях.
В решающий вечер на сцену вышли 40 участниц из всех уголков России. После конкурса купальников выбрали 10 лучших, среди которых оказалась и наша землячка 18-летняя Дарья Норкина.
В интеллектуальном конкурсе ей достался следующий вопрос: «Если бы вам предложили улучшить мир, избавив его от одно вещи, что бы это было?» «Я думаю, что чтобы сделать мир лучше, нужно начинать с себя. А о том, как сделать мир лучше глобально, я думаю, написано уже много книг. Давайте избавляться от зла, войны, оружия», — ответила Дарья.
К сожалению, среди победительниц конкурса ее имя так и не прозвучало. Однако попасть в десятку самых красивых девушек страны — это уже огромная победа. Поздравляем!
Обладательницей титула «Мисс Россия-2015» стала студентка факультета гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета София Никитчук из Екатеринбурга. Второе место заняла 18-летняя Владислава Евтушенко из Читы, третье — 21-летняя Анастасия Найденова из Воронежа. В качестве приза Никитчук получила корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, 3 миллиона рублей и автомобиль.