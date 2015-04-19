Потребители начали отказываться от алкоголя, шоколада и сыра

«Из трендов в покупательском настроении сегодня действительно можно отметить переход на дешевые продукты. Покупатели нередко выбирают товары под СТМ, которые представлены на полках во всех категориях, они дешевле товаров известных брендов минимум на 10%, при этом такие же качественные. Кроме того, мы наблюдаем сезонные изменения в покупательских предпочтениях: есть смещение спроса между категориями, но тренда к изменениям традиционного набора популярных продуктов они не демонстрируют. Мы отмечаем небольшое снижение спроса в категориях „гастрономия“, „бакалея“, „непродовольственные товары“, при этом в категории овощей и фруктов спрос, наоборот, растет», — говорит директор по внешним связям ГК «Дикси» Екатерина Куманина.