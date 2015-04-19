Потребители начали отказываться от алкоголя, шоколада и сыра

Как пишет газета «Известия» даже в кризисные 2008–2009 годы количество экономящих на покупках товаров FMCG (товары широкого потребления) не превышало 30%. Помимо ряда продовольственных категорий, снижаются покупки чистящих и моющих средств.
Такие исследования потребительского спроса проводятся ежеквартально, и в первой половине декабря (до резкого роста доллара и евро по отношению к рублю, биржевого кризиса 16 декабря) об экономии заявил 31% опрошенных. Четыре месяца назад россияне собирались экономить, лишь покупая более дешевые товары СТМ (собственный торговые марки) и переходя в магазины-дискаунтеры. Последний опрос (с 16 по 22 марта) покупателей показал, что россияне уже исключают из своей продуктовой корзины довольно дорогие и не жизненно необходимые категории продуктов. Так, они жертвуют чипсами и снеками, шоколадом, дорогим алкоголем, мясом, свежими овощами и фруктами, фруктовыми соками и сырами.
«От периода к периоду мы наблюдаем, как покупатель становится всё более бережливым, всё тщательнее ищет пути сэкономить, всё пристальнее смотрит на цены. Если в 2009 году россияне уже ко II кварталу начинали оправляться от кризиса, то в текущей ситуации мы фиксируем последовательное ухудшение всех показателей уже на протяжении более чем шести месяцев — с августа 2014 года. Сейчас потребители проходят через период адаптации к новым ценам, и покупательские настроения сегодня, судя по всему, находятся на своем дне», — говорит коммерческий директор Nielsen Россия Илона Лепп.
В марте россияне продолжили сокращать покупки продуктов не первой необходимости, в особенности премиального алкоголя (в марте 2015 года от него отказались 28% российских покупателей, против 22% в декабре 2014 года), чипсов и других снеков (стали покупать меньше 48% в марте против 42% в декабре 2014 года).
Всё больше россиян — около 45% по каждой из следующих категорий товаров — сокращают покупки шоколада, фруктовых соков, свежих фруктов и овощей, мясных продуктов (изменения в диапазоне 6–10 процентных пунктов по сравнению с декабрем 2014 года). Почти половина покупателей (48%) говорят, что стали приобретать меньше сыра, более трети заявляют о сокращении потребления молочной продукции (37%), но динамика к декабрю 2014 года по этим категориям оказалась минимальной — 2–3 пункта. Что касается непродовольственных категорий, то наибольшее число россиян отказываются от покупок чистящих средств для дома и средств для стирки одежды.
Как говорится в исследовании, переключение на более дешевые бренды происходит в весьма сдержанной форме. Многие покупают привычные марки, а среди тех категорий, где наибольшее число опрошенных перешли на более бюджетные продукты, можно опять же назвать сыры, конфеты, замороженные продукты, премиальный алкоголь и соки.
В торговых сетях подтверждают активизацию экономии у покупателей, при этом средний чек не меняется, а у некоторых игроков даже растет и способствует увеличению выручки на фоне удорожания продуктов.
«Из трендов в покупательском настроении сегодня действительно можно отметить переход на дешевые продукты. Покупатели нередко выбирают товары под СТМ, которые представлены на полках во всех категориях, они дешевле товаров известных брендов минимум на 10%, при этом такие же качественные. Кроме того, мы наблюдаем сезонные изменения в покупательских предпочтениях: есть смещение спроса между категориями, но тренда к изменениям традиционного набора популярных продуктов они не демонстрируют. Мы отмечаем небольшое снижение спроса в категориях „гастрономия“, „бакалея“, „непродовольственные товары“, при этом в категории овощей и фруктов спрос, наоборот, растет», — говорит директор по внешним связям ГК «Дикси» Екатерина Куманина.
По ее словам, с начала года, несмотря на отказ покупателей от дорогих продуктов, средний чек продолжает расти. За I квартал 2015 года средний чек в магазинах «Дикси» вырос на 12,8%, выручка этой сети выросла в марте на 24,6%, а по итогам I квартала — на 27,7% (процентные изменения приведены по отношению к аналогичным периодам годом ранее). Куманина уверяет, что таких результатов компания добилась вовсе не из-за роста цен на все категории товаров, а благодаря укреплению лояльности покупателей, удержанию трафика. Рост же среднего чека произошел «за счет адекватной ценовой политики и востребованного ассортимента».
Официальный представитель «Ашан» Россия Мария Курносова рассказала, что снижение продаж наблюдается в категории элитного алкоголя, но оно незначительно. По ее словам, спрос на алкоголь и шоколад в I квартале поддерживало обилие праздников.
«В целом можно сказать, что наш покупатель действительно пересмотрел свою продуктовую корзину в сторону более дешевых товаров, но не отказался и от любимых продуктов. Средний чек не уменьшился. В гипермаркеты „Ашан“ пришло много новых клиентов, так как в период общего роста цен люди ищут более выгодные предложения и совершают покупки более обдуманно», — заключила Курносова.
По данным Росстата, минимальный набор продуктов в марте подорожал по отношению к предыдущему месяцу на 1,2%, его стоимость составила 3774 рубля. С начала года рост цен на минимальный набор продуктов составил 13,7%.
Фото: gradmar.ru