Взрыв на ямальском месторождении. Погибли два человека

Сообщение о том, что на Восточно-Таркосалинском месторождении в Пуровском районе произошел взрыв резервуара с последующим горением, поступило в МЧС 18 апреля в 10.30. По данным ГУ МЧС по ЯНАО, на месте происшествия работали 13 человек из частной пожарной охраны и пять единиц техники. Пожар, возникший в результате взрыва, удалось потушить в 11.02.