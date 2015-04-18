Взрыв на ямальском месторождении. Погибли два человека

На месторождении в Пуровском районе ЯНАО взорвался нефтяной резервуар. Погибли два человека.
Сообщение о том, что на Восточно-Таркосалинском месторождении в Пуровском районе произошел взрыв резервуара с последующим горением, поступило в МЧС 18 апреля в 10.30. По данным ГУ МЧС по ЯНАО, на месте происшествия работали 13 человек из частной пожарной охраны и пять единиц техники. Пожар, возникший в результате взрыва, удалось потушить в 11.02.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Уральского регионального центра МЧС, взрыв произошел в отдельно стоявшем резервуаре, который был практически пустым — «в нем находились продукты переработки нефти, скопились пары и произошел хлопок».
В результате происшествия погибли два человека. Ямальские следователи начали проверку по факту произошедшего.
«Следствием предварительно установлено, что 18 апреля 2015 года около 10.00 на территории Восточно-Таркосалинского месторождения в Пуровском районе при проведении сварочных работ, в результате которых произошел взрыв емкости, погибли два человека. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по ЯНАО.