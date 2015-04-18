Работники завода несколько месяцев не получали зарплату

По версии следствия, генеральный директор завода ОПБ «Сибкомплектмонтаж», действуя из личной заинтересованности и нарушая требования действующего федерального законодательства, с 1 ноября 2014 года по 14 апреля 2015 года не выплачивал заработную плату 285 работникам организации. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, сотрудникам предприятия не выплатили в общей сложности более 30 миллионов рублей.