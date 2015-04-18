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Работники завода несколько месяцев не получали зарплату

18 апреля 2015, 10:13
В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора завод ОПБ «Сибкомплектмонтаж». Он обвиняется по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, повлекшая тяжкие последствия).
Сюжет
Тюмень

По версии следствия, генеральный директор завода ОПБ «Сибкомплектмонтаж», действуя из личной заинтересованности и нарушая требования действующего федерального законодательства, с 1 ноября 2014 года по 14 апреля 2015 года не выплачивал заработную плату 285 работникам организации. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, сотрудникам предприятия не выплатили в общей сложности более 30 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

#Новости#Зарплата#Тюмень#Следственное управление#Таня#Происшествия
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