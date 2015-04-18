Пенсионерка задолжала налоговой 6,5 млн рублей

«По предварительным данным, подозреваемая приобрела в 2010 году землю общей площадью более 34 гектаров. Размежевав ее на участки, в 2012 году она продала 123 земельных участка, находящихся в собственности менее 3 лет. При этом, будучи физическим лицом, женщина предоставила в налоговый орган налоговые декларации 3-НДФЛ за 2011 и 2012 годы, содержащие заведомо ложные сведения о количестве реализованных ею участков и понесенных расходах», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.