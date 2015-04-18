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Пенсионерка задолжала налоговой 6,5 млн рублей

18 апреля 2015, 13:52
Возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней жительницы Тюменского района. Она подозревается по ч.2 ст.198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере).

«По предварительным данным, подозреваемая приобрела в 2010 году землю общей площадью более 34 гектаров. Размежевав ее на участки, в 2012 году она продала 123 земельных участка, находящихся в собственности менее 3 лет. При этом, будучи физическим лицом, женщина предоставила в налоговый орган налоговые декларации 3-НДФЛ за 2011 и 2012 годы, содержащие заведомо ложные сведения о количестве реализованных ею участков и понесенных расходах», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Там отметили, что подозреваемая уклонилась от уплаты налогов на сумму более 6, 5 миллионов рублей.

В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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