Взволнованные прохожие не дали выпивохе спокойно посидеть на окне

Как показывает практика, тюменцы — очень бдительные люди. Они сообщают в полицию о подозрительных свертках и странных личностях. Иногда осторожность горожан помогает предотвратить трагедию, в других случаях оказывается несколько чрезмерной. Так, накануне взволнованные прохожие сообщили о мужчине, который сидит в окне пятого этажа.
Сотрудники полиции выезжали к дому, расположенному в Южном микрорайоне, и побеседовали с мужчиной, вызвавшим беспокойство граждан.
«Сотрудникам отдела полиции № 7 мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пояснил, что просто хотел подышать воздухом, а о суициде речи не было», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Тем не менее, история о «мужчине, который хотел прыгнуть» обрастает подробностями и распространяется со слухами об «эпидемии самоубийств». Да, в Тюмени с начала года произошло несколько случаев суицида, информация о которых попала в СМИ, тем не менее, это не повод сеять панику.