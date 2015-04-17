Взволнованные прохожие не дали выпивохе спокойно посидеть на окне

Тем не менее, история о «мужчине, который хотел прыгнуть» обрастает подробностями и распространяется со слухами об «эпидемии самоубийств». Да, в Тюмени с начала года произошло несколько случаев суицида, информация о которых попала в СМИ, тем не менее, это не повод сеять панику.