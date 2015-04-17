nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Взволнованные прохожие не дали выпивохе спокойно посидеть на окне

17 апреля 2015, 14:17
Как показывает практика, тюменцы — очень бдительные люди. Они сообщают в полицию о подозрительных свертках и странных личностях. Иногда осторожность горожан помогает предотвратить трагедию, в других случаях оказывается несколько чрезмерной. Так, накануне взволнованные прохожие сообщили о мужчине, который сидит в окне пятого этажа.
Сюжет
Тюмень

Как показывает практика, тюменцы — очень бдительные люди. Они сообщают в полицию о подозрительных свертках и странных личностях. Иногда осторожность горожан помогает предотвратить трагедию, в других случаях оказывается несколько чрезмерной. Так, накануне взволнованные прохожие сообщили о мужчине, который сидит в окне пятого этажа.

Сотрудники полиции выезжали к дому, расположенному в Южном микрорайоне, и побеседовали с мужчиной, вызвавшим беспокойство граждан.

«Сотрудникам отдела полиции № 7 мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пояснил, что просто хотел подышать воздухом, а о суициде речи не было», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.

Тем не менее, история о «мужчине, который хотел прыгнуть» обрастает подробностями и распространяется со слухами об «эпидемии самоубийств». Да, в Тюмени с начала года произошло несколько случаев суицида, информация о которых попала в СМИ, тем не менее, это не повод сеять панику.

#Новости#Тюмень#УМВД России по г. Тюмени#Таня#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25