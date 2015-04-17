В Тюмени открылся Mercure. IBIS пока откладывается

«Mercure Тюмень Центр» находится в МФК «Магеллан» на перекрестке улиц 50 лет Октября и Максима Горького. Отель располагает 192 номерами, из них 14 номеров относятся к люксовым категориям, четыре предназначены специально для людей с ограниченными возможностями. В первый месяц работы руководство отеля рассчитывает на заполнение 40% номерного фонда. Стоимость номера категории Standart 5,5 тысяч рублей, самый дорогой люксовый номер обойдется клиенту в 22 тысячи рублей за сутки пребывания.
Договор на реализацию первого в Тюмени отеля международного класса был подписан еще в 2007 году, однако, из-за кризиса и строительство «Магеллана» было отложено на три года. По словам председателя совета директоров холдинга ARSIB Самвела Степаняна, многофункциональный комплекс «Магеллан» специально задумывался как гостиничный комплекс, корпорация Accor контролировала весь процесс, начиная от строительства и заканчивая дизайнерским оформлением. В итоге общий объем затрат на гостиничный комплекс составил 40 млн. евро. По подсчетам ARSIB Holding Group вложенные инвестиции проект окупит через 8–9 лет.
Гостиница сети Mercure стала 26 по счету на территории России, при этом 24 отеля были открыты в последние несколько лет, рассказал президент Accor в России, СНГ и Грузии Алексис Деларофф. В текущем году компании предстоит открыть еще 7–9 отелей в России и ближнем зарубежье — Казахстане и Грузии. У компании также есть большое желание выйти на рынки Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов, однако, подходящего инвестора, каковым в Тюмени выступил холдинг «АРСИБ», на северных территориях пока не нашлось.
Что касается экономических трудностей в российской экономике, они не слишком повлияли на запуск новых гостиниц, отметил Деларофф. Ответные санкции для стран Евросоюза также не слишком сказались на ведении бизнеса холдинга Accor. «Первый отель мы открыли еще в 1992 году, потому к потрясениям мы уже привыкли. Прошли кризис 98-го года, затем 2008 года, сейчас у нас кризис 2014-го. Ждем с нетерпением следующего, потому что это всегда интересно, — с юмором отметил бизнесмен. — Но если говорить серьезно, в прошлом году нами было подписано очень много договоров на строительство новых отелей. Однако нормальный инвестор никогда не возьмет кредит под 20–25% годовых, которые сейчас предлагают российские банки. На этом просто невозможно построить нормальный бизнес. Некоторые наши проекты, подписанные в прошлом году, временно заморожены, пока не вернутся нормальные ставки по кредитам».
По этой причине также может быть перенесен другой проект Accor в Тюмени — трехзвездочная гостиница бренда IBIS по улице Мельникайте, 116. По планам отель более низкой ценовой категории на 150 номеров должен открыться в 2017 году, объем вложений по докризисным ценам составил 20 млн. евро. Как пояснил Самвел Степанян, 12-этажное гостинично-офисное здание уже построено, однако, колебания курса и высокая ставка по кредитам пока не позволяют завершить проект.
Фото: Евгений Шаров