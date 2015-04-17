В Тюмени открылся Mercure. IBIS пока откладывается

Что касается экономических трудностей в российской экономике, они не слишком повлияли на запуск новых гостиниц, отметил Деларофф. Ответные санкции для стран Евросоюза также не слишком сказались на ведении бизнеса холдинга Accor. «Первый отель мы открыли еще в 1992 году, потому к потрясениям мы уже привыкли. Прошли кризис 98-го года, затем 2008 года, сейчас у нас кризис 2014-го. Ждем с нетерпением следующего, потому что это всегда интересно, — с юмором отметил бизнесмен. — Но если говорить серьезно, в прошлом году нами было подписано очень много договоров на строительство новых отелей. Однако нормальный инвестор никогда не возьмет кредит под 20–25% годовых, которые сейчас предлагают российские банки. На этом просто невозможно построить нормальный бизнес. Некоторые наши проекты, подписанные в прошлом году, временно заморожены, пока не вернутся нормальные ставки по кредитам».