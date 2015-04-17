В Тюмени наградили «Солнечных героев»

Чтобы стать героем, нужно было на всех этапах показать себя с самой лучшей стороны: визитка, конкурсы костюмов, талантов и рисунков. Крутые игры, интересные встречи, мастер-классы и другие полезные развлечения сделали конкурс интереснее. А фотосессия с Angry Birds и раздача сладкой ваты, попкорна подарили хорошее настроение надолго.
Родители также не остались равнодушными и были счастливы каждый миг со своими детьми, помогали им готовиться и переживали все вместе с ними.
Герои получили самые разнообразные подарки: кукол, радиоуправляемые вертолеты, сертификаты на аттракционы в Третью планету, мягкие игрушки и другие приятные мелочи.
Подробности о мероприятии и фотоотчеты в официальной группе «ВКонтакте» vk.com/malloko.
Адрес: Пермякова 50б, ТРЦ «Солнечный», 2 этаж