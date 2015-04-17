В Тюмени наградили «Солнечных героев»

Чтобы стать героем, нужно было на всех этапах показать себя с самой лучшей стороны: визитка, конкурсы костюмов, талантов и рисунков. Крутые игры, интересные встречи, мастер-классы и другие полезные развлечения сделали конкурс интереснее. А фотосессия с Angry Birds и раздача сладкой ваты, попкорна подарили хорошее настроение надолго.