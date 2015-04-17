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В Тюмени наградили «Солнечных героев»

17 апреля 2015, 15:28
В ТРЦ «Солнечный» прошел финал конкурса «Солнечные герои» в рамках бесплатного детского мероприятия выходного дня «Солнечные выходные». Каждому участнику досталась своя номинация и все они стали «Героями с большой буквы».
Сюжет
Дети

Чтобы стать героем, нужно было на всех этапах показать себя с самой лучшей стороны: визитка, конкурсы костюмов, талантов и рисунков. Крутые игры, интересные встречи, мастер-классы и другие полезные развлечения сделали конкурс интереснее. А фотосессия с Angry Birds и раздача сладкой ваты, попкорна подарили хорошее настроение надолго.

Родители также не остались равнодушными и были счастливы каждый миг со своими детьми, помогали им готовиться и переживали все вместе с ними.

Герои получили самые разнообразные подарки: кукол, радиоуправляемые вертолеты, сертификаты на аттракционы в Третью планету, мягкие игрушки и другие приятные мелочи.

Подробности о мероприятии и фотоотчеты в официальной группе «ВКонтакте» vk.com/malloko.

Адрес: Пермякова 50б, ТРЦ «Солнечный», 2 этаж

#Новости#Дети#ТРЦ Солнечный#Тюмень#Ирина#Культура
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