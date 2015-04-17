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Угадай дом по фотографии № 68

17 апреля 2015, 12:58
Угадай дом по фотографии — получи денежный приз на счет мобильного телефона. На конкурс «Наш ГородРУ.Недвижимость» представлено очередное здание областного центра.

Угадай дом по фотографии — получи денежный приз на счет мобильного телефона. На конкурс «Наш ГородРУ.Недвижимость» представлено очередное здание областного центра.

На фотографии — жилой многоэтажный дом Тюмени. Он красив, хоть и уже не новый. Чтобы получить приз, нужно всего лишь первым верно назвать его адрес.

Ответы размещайте в комментариях. Приз от «НашГород РУ.Недвижимость» получит первый, кто даст верный адрес дома. Отредактированные ответы к участию в конкурсе не допускаются. Также не учитываются несколько вариантов ответа от одного пользователя.

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Итоги конкурса будут подведены во понедельник, 20 апреля 2015 года.

По вопросам спонсорства конкурса обращайтесь по телефону (3452)31-04-01.

#Новости#Конкурсы#НашГород.ру#Недвижимость#Женя#Общество
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