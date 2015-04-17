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С 19 апреля в городе ограничат движение машин

17 апреля 2015, 16:29
С 19 апреля по 18 мая 2015 года будет ограничено движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Тюмени, имеющим твердое (цементно-бетонное, асфальтобетонное, щебеночное и гравийное), а также грунтово-профилированное покрытие. Ограничение вводится для всех видов транспортных средств при осевой нагрузке на любую из осей более 6 тонн.

По информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, исключением являются транспортные средства, осуществляющих международные перевозки грузов; пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; перевозку продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; транспортных средств Министерства обороны Российской Федерации; сельскохозяйственной техники, занятой на сельскохозяйственных работах (колесные трактора с мощностью двигателя до 160 л.с. включительно); дорожная техника, выполняющая работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения, за исключением движения транспортных средств по маршруту: 1) от «Обхода города Тюмени» до границы города Тюмени а/д Червишевский тракт; 2) от «Обхода города Тюмени» до а/д Салаирский тракт «Обход города Тюмени»; 3) от «Обхода города Тюмени» до границы города Тюмени а/д Тобольский тракт; 4) от «Обхода города Тюмени» до границы города Тюмени а/д Московский тракт; 5) от «Обхода города Тюмени» до границы города Тюмени а/д Велижанский тракт.

#Новости#Ограничение движения#Дороги#Транспорт#Женя#Общество
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