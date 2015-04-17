Курение в аэропортах и поездах собираются разрешить

В 2013 году в России был принят антитабачный закон. Сначала было запрещено курение на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в лифтах, самолетах и на АЗС, были также запрещены реклама и стимулирование продаж табака.
На втором этапе (с 1 июня 2014 года) было запрещено курить в поездах, на вокзалах и в аэропортах, в гостиницах, кафе и ресторанах. Кроме того, была ограничена продажа сигарет, а показ фильмов со сценами курения должен сопровождаться соответствующей социальной рекламой.
«Я считаю, что нужно сформулировать технические требования к курительным комнатам. Раньше вокруг курительной комнаты был дым. Вот должны быть жесткие технические требования. Если они будут соблюдены, то я считал бы возможным в аэропортах и на вокзалах (открыть такие комнаты). Раньше на вокзалах курилок не было, но с учетом того, что сейчас поезда для некурящих, я бы разрешил, но при соблюдении технических требований. Это мое личное мнение», — сказал Калашников журналистам.
Он пояснил, что в комитет поступают письма о том, что в аэропортах иногда невозможно зайти в туалеты — «стоит дым коромыслом». Депутат считает, что это еще один сигнал для того, чтобы разрешить курительные комнаты. «В данном случае мы довели до абсурда эту идею и таким образом наносим вред людям», — пояснил Калашников. По его словам, комитет на следующей неделе рассмотрит восемь законопроектов о поправках в антитабачное законодательство. Четыре из них направлены на ужесточение норм, четыре — на ослабление.
Фото: 2do2go.ru