Курение в аэропортах и поездах собираются разрешить

«Я считаю, что нужно сформулировать технические требования к курительным комнатам. Раньше вокруг курительной комнаты был дым. Вот должны быть жесткие технические требования. Если они будут соблюдены, то я считал бы возможным в аэропортах и на вокзалах (открыть такие комнаты). Раньше на вокзалах курилок не было, но с учетом того, что сейчас поезда для некурящих, я бы разрешил, но при соблюдении технических требований. Это мое личное мнение», — сказал Калашников журналистам.