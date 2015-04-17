Концерты Московского пасхального фестиваля пройдут в Тюмени

Напомним, что четырнадцатый Московский пасхальный фестиваль пройдет с 12 апреля по 9 мая при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Насыщенный по своему географическому охвату и количеству музыкальных событий высокого художественного уровня, фестиваль в этом году посвящен двум грандиозным датам в мировой истории и мировой музыкальной культуре: 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 175-летию со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.
Юбилейной дате будут посвящены сольные концерты выдающихся музыкантов современности: пианиста Бориса Березовского, и солистов Мариинского театра Ольги Бородиной и Михаила Петренко.
Концерты Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева к 70-летию Великой Победы пройдут городах-героях Москве, Смоленске и Волгограде, в городах воинской славы Белгороде, Воронеже и Курске, а также в Самаре, Оренбурге, Екатеринбурге, Тюмени и Перми. В программе — «военные симфонии» С.С. Прокофьева и Д.Д. Шостаковича, последние опусы С.В. Рахманинова и произведения Н.К. Метнера.
Навстречу XV Международному конкурсу им. П.И. Чайковского в программе четырнадцатого фестиваля — победители прошлых лет: пианисты Барри Дуглас, Денис Мацуев и Борис Березовский, оперные звезды Альбина Шагимуратова и Михаил Казаков, а также юные, но уже заявившие о себе дарования. В числе участников Фестиваля также стремительно набирающие мировую известность молодые музыканты Бехзод Абдураимов, Эдгар Моро, Павел Милюков и Андрей Баранов.
Стоимость билетов: 1 000 — 7 500 руб.
Служба информации и бронирования: 68-77-77