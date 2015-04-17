Концерты Московского пасхального фестиваля пройдут в Тюмени

Напомним, что четырнадцатый Московский пасхальный фестиваль пройдет с 12 апреля по 9 мая при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Насыщенный по своему географическому охвату и количеству музыкальных событий высокого художественного уровня, фестиваль в этом году посвящен двум грандиозным датам в мировой истории и мировой музыкальной культуре: 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 175-летию со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.