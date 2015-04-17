Конкурс по возрастам: кому раскраски, кому квесты

«От конкурса жду, конечно, массовости. Подобные конкурсы проводятся для того, чтобы „втягивать“ и детей, и молодежь. Конкурс связан и с движением, и с коммуникацией — походить вместе, пофотографироваться. Это то, что интересно молодёжи. А во время прогулки узнать о истории своего города. Это информационно насыщает нашу жизнь», — поделился мнением председатель жюри конкурса тюменский историк-краевед А.А. Петрушин.