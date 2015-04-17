Конкурс по возрастам: кому раскраски, кому квесты

Организаторы учли возрастные рамки конкурсантов, и каждый получил свой буклет с заданием. Детям от 6 до 9 лет предложили принять участие в номинации «Раскрась площадь перед памятником». Для ребят от 10 до 14 лет предназначена своя номинация — «Памятники, посвященные Великой Отечественной войне». У подростков от 14 лет, естественно, задание сложнее — здесь и эссе, и фотоквест.
«От конкурса жду, конечно, массовости. Подобные конкурсы проводятся для того, чтобы „втягивать“ и детей, и молодежь. Конкурс связан и с движением, и с коммуникацией — походить вместе, пофотографироваться. Это то, что интересно молодёжи. А во время прогулки узнать о истории своего города. Это информационно насыщает нашу жизнь», — поделился мнением председатель жюри конкурса тюменский историк-краевед А.А. Петрушин.
Особой торжественности событию придал вальс, который исполнила пара учеников центра «Кижеватовец». В завершение мероприятия прозвучал «Майский вальс» в исполнении Натальи Ладышевой.
«Человек должен понять, насколько важно то, что происходит. Такой конкурс должен проводиться более масштабно, не только в Тюмени. Хотелось бы, чтобы участники понимали, что это не просто развлечение, необходимо понимание», — рассказал автор памятника учащимся школ нашего города, не вернувшимся с войны, Н.В. Распопов.
Состязание проводится в рамках культурно-просветительского проекта «Открой свой город заново!» при поддержке департамента культуры администрации города Тюмени и Централизованной городской библиотечной системы. Конкурс пройдет с 17 апреля по 18 мая включительно. 26 мая состоится церемония награждения победителей.
Дария Хижнякова