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Ефимова и Сподаренко выступят на Чемпионате России по плаванию

17 апреля 2015, 14:04
В Казани в это воскресенье, 19 апреля, стартует Чемпионат России по плаванию. Тюменскую область на этом всероссийском форуме будут представлять две спортсменки: 17-летняя Софья Сподаренко и недавно вернувшаяся в большой спорт после дисквалификации Юлия Ефимова.

Как сообщает АСН «Тюменская арена», Ефимовой на всероссийских состязаниях предстоит выступить в коронных брассовых дисциплинах. Помимо этого 23-летняя спортсменка попробует себя на короткой воде — 50 метров вольным стилем. Также Юлия попробует пройти квалификацию в 200-метровке «комплексом» на Чемпионат мира по водным видам спорта, который также пройдет в Казани этим летом.

Мастер спорта Софья Сподаренко в прошлом сезоне стала обладательницей бронзовой медали Кубка России и на этом останавливаться не намерена. В Казани она также будет выступать в брассовых дисциплинах.

Чемпионат России в Казани продлится до 23 апреля. По его итогам будут сформированы национальные команды для подготовки к будущему международному форуму.

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