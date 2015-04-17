Ефимова и Сподаренко выступят на Чемпионате России по плаванию

Как сообщает АСН «Тюменская арена», Ефимовой на всероссийских состязаниях предстоит выступить в коронных брассовых дисциплинах. Помимо этого 23-летняя спортсменка попробует себя на короткой воде — 50 метров вольным стилем. Также Юлия попробует пройти квалификацию в 200-метровке «комплексом» на Чемпионат мира по водным видам спорта, который также пройдет в Казани этим летом.