Ефимова и Сподаренко выступят на Чемпионате России по плаванию

Как сообщает АСН «Тюменская арена», Ефимовой на всероссийских состязаниях предстоит выступить в коронных брассовых дисциплинах. Помимо этого 23-летняя спортсменка попробует себя на короткой воде — 50 метров вольным стилем. Также Юлия попробует пройти квалификацию в 200-метровке «комплексом» на Чемпионат мира по водным видам спорта, который также пройдет в Казани этим летом.
Мастер спорта Софья Сподаренко в прошлом сезоне стала обладательницей бронзовой медали Кубка России и на этом останавливаться не намерена. В Казани она также будет выступать в брассовых дисциплинах.
Чемпионат России в Казани продлится до 23 апреля. По его итогам будут сформированы национальные команды для подготовки к будущему международному форуму.