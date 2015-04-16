Заснул за рулем на трассе и улетел в кювет

Пять человек пострадали в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Тюменской области 15 апреля.
Рано утром на 361-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск съехала в кювет и опрокинулась «Лада» 14-й модели. 50-летний водитель уснул за рулем. В ДТП пострадал 47-летний пассажир автомобиля, у него перелом носа, травмы лица и сотрясение головного мозга.
Автомобиль Toyota сбил 42-летнюю женщину на ул. Московский тракт возле дома 118. За рулем автомобиля находилась 47-летняя водитель со стажем за рулем 1 год. Выезжая с парковки, она не убедилась в безопасности. У пострадавшей женщины перелом лодыжки, сообщает УГИБДД по Тюменской области.
Porsche Cayenne и Nissan X-Trail столкнулись на перекрестке улиц Ямской и Льва Толстого. Предварительно, 31-летний водитель Porsche нарушил очередность проезда перекрестка. 23-летняя пассажирка этого автомобиля получила травму головы.