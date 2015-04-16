Заснул за рулем на трассе и улетел в кювет

Автомобиль Toyota сбил 42-летнюю женщину на ул. Московский тракт возле дома 118. За рулем автомобиля находилась 47-летняя водитель со стажем за рулем 1 год. Выезжая с парковки, она не убедилась в безопасности. У пострадавшей женщины перелом лодыжки, сообщает УГИБДД по Тюменской области.