В Тюмени оштрафовали пиццерию — она съехала из арендованного помещения

Плановая выездная проверка областного Роспотребнадзора выявила нарушения санэпидемиологические нарушения в пиццерии ООО «ЮНА» на Николая Федорова, 6/6 в Тюмени. Компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей, но после отменили штраф. Приостанавливать деятельность учреждения до устранения проблем не пришлось — пиццерия закрылась.