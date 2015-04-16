В Тюмени оштрафовали пиццерию — она съехала из арендованного помещения

Плановая выездная проверка областного Роспотребнадзора выявила нарушения санэпидемиологические нарушения в пиццерии ООО «ЮНА» на Николая Федорова, 6/6 в Тюмени. Компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей, но после отменили штраф. Приостанавливать деятельность учреждения до устранения проблем не пришлось — пиццерия закрылась.
Как сообщает ведомство, «выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении действующих санитарных правил и нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий».
В апреле 2015 года Ленинский районный суд Тюмени, изучив материалы дела, постановил признать ООО «ЮНА» виновным в совершении административного нарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей в доход государства.
Поскольку на момент вынесения судом постановления Общество расторгло договор аренды нежилого помещения, где осуществляло деятельность, суд посчитал назначение наказания в виде административного приостановления деятельности нецелесообразным.