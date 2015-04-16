nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени оштрафовали пиццерию — она съехала из арендованного помещения

16 апреля 2015, 14:33
Плановая выездная проверка областного Роспотребнадзора выявила нарушения санэпидемиологические нарушения в пиццерии ООО «ЮНА» на Николая Федорова, 6/6 в Тюмени. Компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей. Приостанавливать деятельность учреждения до устранения проблем не пришлось — пиццерия закрылась.

Плановая выездная проверка областного Роспотребнадзора выявила нарушения санэпидемиологические нарушения в пиццерии ООО «ЮНА» на Николая Федорова, 6/6 в Тюмени. Компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей, но после отменили штраф. Приостанавливать деятельность учреждения до устранения проблем не пришлось — пиццерия закрылась.

Как сообщает ведомство, «выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении действующих санитарных правил и нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий».

В апреле 2015 года Ленинский районный суд Тюмени, изучив материалы дела, постановил признать ООО «ЮНА» виновным в совершении административного нарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей в доход государства.

Поскольку на момент вынесения судом постановления Общество расторгло договор аренды нежилого помещения, где осуществляло деятельность, суд посчитал назначение наказания в виде административного приостановления деятельности нецелесообразным.

#Новости#Общественное питание#Штрафы#Аренда#Роспотребнадзор#Женя#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25