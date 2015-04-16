Тюменцы приносят экспонаты для выставки о войне

На сегодня в музей поступило 210 потенциальных экспонатов из личных архивов жителей Тюменской области: 106 документов, 71 фотография, 30 наград, личные вещи, среди которых наручные часы к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. В акции приняли участие 18 дарителей, которые поделились предметами истории своей семьи, связанными с войной, сообщает пресс-служба музейного комплекса.