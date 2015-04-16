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Тюменцы приносят экспонаты для выставки о войне

16 апреля 2015, 14:48
Музей попросил тюменцев поучаствовать в создании выставки, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Принимаются предметы, связанные с войной, из семейных архивов. В настоящий момент поступило 210 потенциальных экспонатов.
Сюжет
Тюмень

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова с благодарностью примет и разместит на выставке документы, фотографии, письма, личные вещи, награды, связанные с Великой Отечественной войной. Все участники создания экспозиции будут награждены памятными знаками и абонементами на бесплатное посещение музея.

На сегодня в музей поступило 210 потенциальных экспонатов из личных архивов жителей Тюменской области: 106 документов, 71 фотография, 30 наград, личные вещи, среди которых наручные часы к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. В акции приняли участие 18 дарителей, которые поделились предметами истории своей семьи, связанными с войной, сообщает пресс-служба музейного комплекса.

Акция «Участвуй в создании музейной экспозиции «Война — Тюмень — Победа!» продолжается до конца апреля 2015 г. Предметы принимаются в музей «Городская Дума» по адресу: ул. Ленина, 2 (заведующая музеем Шаламова Ирина Павловна, 46-41-61). Музей гарантирует бережное отношение и сохранность всех переданных материалов.

#Новости#Выставки#Великая Отечественная война#Тюмень#Ирина#Общество
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