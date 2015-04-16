Стас Пьеха — 10 лет на сцене

Каждая песня этого артиста становится лидером эфиров и хит-парадов. Харизматичный и талантливый, он не гонится за звездными скандалами и эпатажным имиджем. Уже 10 лет он занимает прочное место хэдлайнера на российской сцене!
21 апреля артист представит юбилейную программу. Яркий вечер, наполненный незабываемыми впечатлениями, любимыми хитами, а также новыми песнями, музыкант подарит поклонникам на сцене Тюменской филармонии.
«Мне повезло, что я артист не театра, а сцены, где я искренне выдаю самого себя, — признается Стас, — я не люблю шаблоны и клише, которые больше напоминают притворство, я всегда показываю себя самого, наверное, тем самым вызываю доверие у зрителя».
И пусть этот вечер будет наполнен теплом ваших сердец, непринужденной дружеской атмосферой и прекрасной музыкой, которую подарит всем ценителям настоящего искусства замечательный голос Стаса Пьехи!
Возрастное ограничение — 6+.
Цена билетов: 1000 — 3000 руб.