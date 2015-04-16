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Стас Пьеха — 10 лет на сцене

16 апреля 2015, 16:21
Стас Пьеха 21 апреля представит в Тюменской филармонии юбилейную программу — певец 10 лет на сцене. Также он презентует тюменцам новый альбом «Десять».
Сюжет
Тюмень

Каждая песня этого артиста становится лидером эфиров и хит-парадов. Харизматичный и талантливый, он не гонится за звездными скандалами и эпатажным имиджем. Уже 10 лет он занимает прочное место хэдлайнера на российской сцене!

21 апреля артист представит юбилейную программу. Яркий вечер, наполненный незабываемыми впечатлениями, любимыми хитами, а также новыми песнями, музыкант подарит поклонникам на сцене Тюменской филармонии.

«Мне повезло, что я артист не театра, а сцены, где я искренне выдаю самого себя, — признается Стас, — я не люблю шаблоны и клише, которые больше напоминают притворство, я всегда показываю себя самого, наверное, тем самым вызываю доверие у зрителя».

И пусть этот вечер будет наполнен теплом ваших сердец, непринужденной дружеской атмосферой и прекрасной музыкой, которую подарит всем ценителям настоящего искусства замечательный голос Стаса Пьехи!

Возрастное ограничение — 6+.

Цена билетов: 1000 — 3000 руб.

#Новости#Музыка#Филармония#Концерты#Тюмень#Ирина#Культура
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