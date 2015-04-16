Сбил девочку на велосипеде — заплатит полмиллиона

25-летний житель села Юргинское, управляя автомобилем ВАЗ-2103, в июне прошлого года нарушил правила дорожного движения. Двигаясь по проезжей части ул. Заречной, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с велосипедом под управлением 8-летней девочки. Девочка получила множественные переломы и ссадины — тяжкий вред здоровью. Автомобиль виновника аварии был застрахован в ООО «Росгосстрах».