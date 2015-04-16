nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Сбил девочку на велосипеде — заплатит полмиллиона

16 апреля 2015, 12:01
Летом 2014 года житель села Юргинского сбил на встречной полосе 8-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде. Его приговорили к 1 году ограничения свободы, а также оплате компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Также страховая компания компенсирует утраченный матерью заработок.

Летом 2014 года житель села Юргинского сбил на встречной полосе 8-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде. Его приговорили к 1 году ограничения свободы, а также оплате компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Также страховая компания компенсирует утраченный матерью заработок.

25-летний житель села Юргинское, управляя автомобилем ВАЗ-2103, в июне прошлого года нарушил правила дорожного движения. Двигаясь по проезжей части ул. Заречной, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с велосипедом под управлением 8-летней девочки. Девочка получила множественные переломы и ссадины — тяжкий вред здоровью. Автомобиль виновника аварии был застрахован в ООО «Росгосстрах».

В октябре 2014 года Омутинский районный суд приговорил водителя к 1 году ограничения свободы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В ноябре 2014 года мать пострадавшей девочки обратилась в Омутинский районный суд с иском о компенсации морального вреда с виновника аварии и с ООО «Росгосстрах» своего неполученного заработка в связи с уходом за пострадавшей дочерью.

В дело вступил представитель прокуратуры Юргинского района. В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор участвует в делах о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью человека, и дает по ним заключение.

Представитель прокуратуры поддержал истицу и дал заключение об удовлетворении ее требований, сообщает Тюменская облпрокуратура.

В январе 2015 года суд, рассмотрев дело, взыскал с водителя в пользу пострадавшего ребенка 500 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда, а также в пользу матери ребенка со страховой компании взыскан утраченный заработок.

Виновник ДТП подал апелляционную жалобу в Тюменский областной суд, в которой просил снизить размер компенсации морального вреда. Накануне Тюменским областным судом жалоба была рассмотрена с участием представителя прокуратуры Тюменской области и отклонена за необоснованностью.

#Новости#Прокуратура#Компенсация морального вреда#Тюменская область#Жертвы ДТП#Транспорт#Ирина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25