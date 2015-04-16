Сбил девочку на велосипеде — заплатит полмиллиона

Летом 2014 года житель села Юргинского сбил на встречной полосе 8-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде. Его приговорили к 1 году ограничения свободы, а также оплате компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Также страховая компания компенсирует утраченный матерью заработок.
25-летний житель села Юргинское, управляя автомобилем ВАЗ-2103, в июне прошлого года нарушил правила дорожного движения. Двигаясь по проезжей части ул. Заречной, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с велосипедом под управлением 8-летней девочки. Девочка получила множественные переломы и ссадины — тяжкий вред здоровью. Автомобиль виновника аварии был застрахован в ООО «Росгосстрах».
В октябре 2014 года Омутинский районный суд приговорил водителя к 1 году ограничения свободы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
В ноябре 2014 года мать пострадавшей девочки обратилась в Омутинский районный суд с иском о компенсации морального вреда с виновника аварии и с ООО «Росгосстрах» своего неполученного заработка в связи с уходом за пострадавшей дочерью.
В дело вступил представитель прокуратуры Юргинского района. В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор участвует в делах о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью человека, и дает по ним заключение.
Представитель прокуратуры поддержал истицу и дал заключение об удовлетворении ее требований, сообщает Тюменская облпрокуратура.
В январе 2015 года суд, рассмотрев дело, взыскал с водителя в пользу пострадавшего ребенка 500 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда, а также в пользу матери ребенка со страховой компании взыскан утраченный заработок.
Виновник ДТП подал апелляционную жалобу в Тюменский областной суд, в которой просил снизить размер компенсации морального вреда. Накануне Тюменским областным судом жалоба была рассмотрена с участием представителя прокуратуры Тюменской области и отклонена за необоснованностью.