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Работодателей обяжут оплачивать выходные на диспансеризацию

16 апреля 2015, 13:59
Комитет Госдумы по охране здоровья готовит поправки в Трудовой кодекс, обязывающие работодателей оплачивать сотрудникам дни, потраченные на прохождение диспансеризации.
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Тюмень

Об этом газете «Известия» сообщил первый зампред комитета Николай Герасименко.

По его словам, в ближайшее время поправки будут обсуждаться с Минздравом и Минтрудом, а в конце мая законопроект может быть внесен в Госдуму.

Как сообщил изданию директор Федерального фонда ОМС Владимир Гришин, работодателям обязательства по оплате трудовых дней сотрудников, потраченных на диспансеризацию, могут обойтись почти в 34 миллиарда рублей. Также Гришин подчеркнул, что пройти обследование за один день невозможно, и оно может занять 2–3 суток. Однако глава фонда полагает, что в целом компаниям будет необременительно взять на себя такое обязательство.

«Обязательство оплачивать диспансеризацию работников не должно сильно ударить по компаниям — сегодня их затраты на систему ОМС составляют крохотные 5,1% от фонда оплаты труда, это немного: за рубежом они достигают 15%. Наоборот, ему должно быть выгодно отпускать всех работников на диагностику, таким образом он будет уверен в их здоровье», — цитирует Гришина «Лента. Ру» со ссылкой на газету.

Диспансеризация в РФ на 50% увеличила выявляемость тяжелых болезней Герасименко сказал изданию, что основным препятствием для профилактики заболеваний и прохождения диспансеризации для работающего населения является то, что часто работодатели отказываются давать работникам отгулы для обследования.

«Диспансеризация постепенно снова расширяется, но текущие значения могли быть и выше. Возникают трудности: далеко не всех отпускают с работы», — цитирует депутата газета.

Герасименко отметил, что прохождение диспансеризации важно для раннего выявления онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщает издание, по статистике Минздрава, численность прошедшего диспансеризацию взрослого населения в 2014 году составила 22,4 миллиона человек.

Фото: nversia.ru

#Новости#Здоровье#Тюмень#Диспансеризация#Медицина#Саша#Общество
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