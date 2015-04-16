Работодателей обяжут оплачивать выходные на диспансеризацию

«Обязательство оплачивать диспансеризацию работников не должно сильно ударить по компаниям — сегодня их затраты на систему ОМС составляют крохотные 5,1% от фонда оплаты труда, это немного: за рубежом они достигают 15%. Наоборот, ему должно быть выгодно отпускать всех работников на диагностику, таким образом он будет уверен в их здоровье», — цитирует Гришина «Лента. Ру» со ссылкой на газету.