Промпроизводство в Тюменской области растет на фоне результатов по стране

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, прирост ИПП в регионе обеспечило развитие промышленности, работа с инвесторами и поддержка предпринимателей. Только за последние два года было создано 21 новое производство в различных отраслях, начиная от традиционной нефтедобычи и нефтепереработки и заканчивая изготовлением изделий из древесины. В ближайшие полгода в области должно быть открыто еще несколько новых крупных производств. «2014-ый мы завершили с достойными результатами по основным показателям социально-экономического развития региона, тем самым, сформировали для себя определенный запас прочности», — отметил губернатор.