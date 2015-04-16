Промпроизводство в Тюменской области растет на фоне результатов по стране

Наибольший прирост обрабатывающая отрасль — 121%, добыча полезных ископаемых по сравнению с прошлым годом выросла на 8%, производство и распределение газа, воды и электроэнергии — на 11,5%.
По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, прирост ИПП в регионе обеспечило развитие промышленности, работа с инвесторами и поддержка предпринимателей. Только за последние два года было создано 21 новое производство в различных отраслях, начиная от традиционной нефтедобычи и нефтепереработки и заканчивая изготовлением изделий из древесины. В ближайшие полгода в области должно быть открыто еще несколько новых крупных производств. «2014-ый мы завершили с достойными результатами по основным показателям социально-экономического развития региона, тем самым, сформировали для себя определенный запас прочности», — отметил губернатор.
По итогам 2014 года в Тюменской области был зафиксирован самый высокий ИПП среди субъектов Уральского федерального округа — 112,9%. Рост промышленности продолжился и в нынешнем году.