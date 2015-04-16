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Не понравились слова собутыльника — задушил его цепью

16 апреля 2015, 08:41
В Тобольске раскрыто убийство мужчины, который числился пропавшим без вести с августа 2014 года. Возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ.

«По версии следствия, 11 августа 2014 года потерпевший вместе со своими четырьмя приятелями распивал спиртные напитки в квартире дома, расположенного в микрорайоне Иртышский в Тобольске. У потерпевшего во время застолья периодически возникали конфликты с присутствующими. Не желая мириться с обидчиком, 18-летний собутыльник решил его убить. Дождавшись, когда потерпевший уснет, он рассказал о своем намерении приятелям. После этого молодой человек взял у соседа цепь и задушил ею спящего», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Там отметили, что тело убитого молодые люди замотали в простыню, ночью вынесли в поле за домом и закопали. Спустя месяцы после совершения преступления следователям удалось установить личность подозреваемого. Вскоре следователи и криминалисты при помощи современной техники нашли тело убитого.

Сейчас 18-летний тоболяк находится под стражей. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности его приятелей за укрывательство данного преступления.

#Новости#Убийства#Таня#Происшествия
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