Не понравились слова собутыльника — задушил его цепью

«По версии следствия, 11 августа 2014 года потерпевший вместе со своими четырьмя приятелями распивал спиртные напитки в квартире дома, расположенного в микрорайоне Иртышский в Тобольске. У потерпевшего во время застолья периодически возникали конфликты с присутствующими. Не желая мириться с обидчиком, 18-летний собутыльник решил его убить. Дождавшись, когда потерпевший уснет, он рассказал о своем намерении приятелям. После этого молодой человек взял у соседа цепь и задушил ею спящего», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.