Голосуй и болей за тюменок на «Мисс Россия»

Голосуйте за тюменок на официальном сайте конкурса http://missrussia.ru/vote.php, ведь они нуждаются в вашей поддержке, чтобы попасть в двадцатку лучших на финале конкурса. В топ-20 попадут 10 участниц, которые наберут наибольшее количество ваших голосов.
Сейчас Ксения Землянникова находится на 6 месте по числу голосов — за нее проголосовали больше 8400 раз, однако ситуация может измениться. У Дарьи Норкиной голосов меньше — 4662, она находится на 22 месте.
Ксения Землянникова 18 лет, параметры фигуры 83-60-92
Дарья Норкина 18 лет, параметры фигуры 87-60-93, рост 178
Дарья активно делится тем, что происходит на фестивале, в своем Инстаграм. Публикуем некоторые снимки из аккаунта девушки в социальной сети.
Утренняя тренировка
Подготовка к пре-жюри
Экскурсия по Москве для участниц «Мисс Россия»
Пре-жюри пройдено
Участие в показе Юлии Далакян
Костюм, который Дарья создала своими руками и с которым она выиграла на конкурсе национального костюма