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Голосуй и болей за тюменок на «Мисс Россия»

16 апреля 2015, 16:08
18 апреля в Москве состоится финал конкурса «Мисс Россия — 2015». У девушек осталось всего пару дней на подготовку. Напомним, за корону главной красавицы страны борются две девушки из Тюмени: Дарья Норкина и Ксения Землянникова.
Сюжет
Тюмень

Голосуйте за тюменок на официальном сайте конкурса http://missrussia.ru/vote.php, ведь они нуждаются в вашей поддержке, чтобы попасть в двадцатку лучших на финале конкурса. В топ-20 попадут 10 участниц, которые наберут наибольшее количество ваших голосов.

Сейчас Ксения Землянникова находится на 6 месте по числу голосов — за нее проголосовали больше 8400 раз, однако ситуация может измениться. У Дарьи Норкиной голосов меньше — 4662, она находится на 22 месте.

Ксения Землянникова 18 лет, параметры фигуры 83-60-92

Дарья Норкина 18 лет, параметры фигуры 87-60-93, рост 178

Дарья активно делится тем, что происходит на фестивале, в своем Инстаграм. Публикуем некоторые снимки из аккаунта девушки в социальной сети.

Утренняя тренировка

Подготовка к пре-жюри

Экскурсия по Москве для участниц «Мисс Россия»

Пре-жюри пройдено

Участие в показе Юлии Далакян

Костюм, который Дарья создала своими руками и с которым она выиграла на конкурсе национального костюма

#Новости#Мисс Россия#Конкурс красоты#Тюмень#Ирина#Культура
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