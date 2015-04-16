Число преступлений, совершенных подростками, растет

Раз уж речь зашла о маленьких беглецах, журналисты не могли не вспомнить про 10-летнего Пашу, которого несколько дней искали полицейские и волонтеры. Как оказалось, мальчик все это время жил в подъезде, однако его жильцы не обращались в полицию по поводу странного ребенка. По словам Геннадия Пенькова, несмотря на то, что в целом гражданская активность тюменцев возросла, есть и равнодушные горожане. Кроме того, отметил начальник городского управления МВД, в многоквартирных домах жители подъезда часто даже не знают друг друга в лицо, не общаются, соответственно, на незнакомого подростка могли просто не обратить внимания.