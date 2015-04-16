Число преступлений, совершенных подростками, растет

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними за первые три месяца текущего года, возросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
Об этом на пресс-конференции рассказал начальник УМВД по г. Тюмени Геннадий Пеньков. По его словам, чаще всего подростки совершают мелкие кражи — приворовывают в магазинах, забирают оставленные без присмотра велосипеды или скейты, таскают вещи из домов в дачных поселках. Случается, что несовершеннолетние идут на более серьезные преступления и, к примеру, отбирают телефоны у ровесников, но таких историй в практике тюменских полицейских меньше.
«Проблема существует. Одна из причин роста числа подростковых преступлений — то, что дети предоставлены сами себе. В том числе и в темное время суток — комендантского часа в Тюмени больше нет. На мой взгляд, утерян один из рычагов противодействия преступности», — сказал Геннадий Пеньков.
Напомним, что решение о комендантском часе, действовавшее в Тюмени с 2009 года, было отменено. Как оказалось, региональный закон противоречит федеральным законам и нарушает права несовершеннолетних: если группа молодых людей находится в общественных местах или на улице после 22 часов, их не могут привлечь к административной ответственности только за это. Год назад Геннадий Пеньков прогнозировал рост количества правонарушений с участием несовершеннолетних в связи с отменой комендантского часа.
«Я неоднократно говорил об этой проблеме и необходимости возвращения комендантского часа. Однако этот вопрос нужно решать в комплексе на федеральном уровне, выносить на слушания Госдумы», — отметил Геннадий Пеньков.
Начальник УМВД по г. Тюмени отметил, что, по прогнозам, во втором полугодии число совершаемых несовершеннолетними правонарушений продолжит расти. В полиции не намерены сидеть сложа руки: правоохранители приложат усилия, чтобы минимизировать цифры по подростковой преступности. В частности, уделяется большое внимание профилактике: инспекторы ПДН работают с неблагополучными семьями и детьми, уже состоящими на учете.
Если говорить о детях и подростках, убегающих из дома, то в этом году их не стало намного больше или меньше. Как правило, в «потеряшки» попадают дети из неблагополучных семей.
Раз уж речь зашла о маленьких беглецах, журналисты не могли не вспомнить про 10-летнего Пашу, которого несколько дней искали полицейские и волонтеры. Как оказалось, мальчик все это время жил в подъезде, однако его жильцы не обращались в полицию по поводу странного ребенка. По словам Геннадия Пенькова, несмотря на то, что в целом гражданская активность тюменцев возросла, есть и равнодушные горожане. Кроме того, отметил начальник городского управления МВД, в многоквартирных домах жители подъезда часто даже не знают друг друга в лицо, не общаются, соответственно, на незнакомого подростка могли просто не обратить внимания.
«В целом же тюменцы стали более активно обращаться в полицию, и это приносит свои плоды, помогая выявлять противоправные действия и находить потерявшихся детей. Например, могут позвонить и рассказать, что в подъезде или на территории дачного кооператива праздно ходит несовершеннолетний. Также помогают сотрудники ЧОПов, которые обращают внимание на подозрительных подростков в торговых центрах. Часто горожане сообщают о фактах продажи алкоголя и сигарет подросткам или о том, что у подъезда собралась чересчур шумная компания. В таких случаях выезжаем, проверяем информацию», — добавил Геннадий Пеньков.